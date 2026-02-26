乃木坂46小川彩『週刊少年チャンピオン』表紙＆巻頭グラビアに登場「少しは大人っぽくなれていますか？」
乃木坂46の小川彩が、『週刊少年チャンピオン』13号（2月26日発売）にて、表紙＆巻頭グラビアに登場する。
■高校卒業を間近に控えたエモーショナルな制服シーンも
『週チャン』での初撮影は14歳のころ――。2026年春、高校卒業を迎える乃木坂46・小川彩が、『週チャン』8度目の登場だ。直近に迫った高校卒業を前に、夕陽に染まる河川敷にてエモーショナルな制服シーンを撮影。その他、ガラリと印象の変わったワンピース姿での大人っぽいシーンなど、18歳になったあーやの魅力をバシッと切り取った巻頭グラビアになっている。
初出演のころから変わらない、ずーっとキラキラなあーやスマイルをぜひチェックしよう。
両面BIGポスターが特別付録としてつく他、限定QUOカード200名プレゼント企画も。
(C)秋田書店 (C)乃木坂46合同会社 (C)小池伸一郎
2026.02.26 ON SALE
『週刊少年チャンピオン』13号
