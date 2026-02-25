PSGに痛手…デンベレ不在でモナコとのCL同国対決第2戦へ
パリ・サンジェルマン（PSG）は、エース不在の状況でモナコとの大一番に臨むことになった。
PSGは先週アウェイで行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のノックアウトフェーズ・プレーオフ ファーストレグでモナコに3−2のスコアで先勝。25日にホームで行われるセカンドレグではラウンド16進出を懸けた同国対決第2ラウンドに挑む。
しかし、試合当日に発表された20名の招集メンバーにFWウスマン・デンベレの名前はなかった。
デンベレはモナコとのファーストレグの前半にふくらはぎを痛め、先週末に行われたリーグ・アンのメス戦も欠場していた。今回の大一番にギリギリで間に合うことも期待されたが、やはり復帰は難しかったようだ。
なお、その他ではMFファビアン・ルイスに加え、FWクエンティン・エンジャントゥ、MFセニー・マユルがいずれも招集外となった。
その一方で、ファーストレグ勝利の立役者となったMFデジレ・ドゥエやMFヴィティーニャ、DFマルキーニョス、DFアクラフ・ハキミといった主力は順当に招集されている。
