AI検索時代の調査PR設計を一冊で整理！IDEATECH「LLMO視点での『調査PR』戦略バイブル」
AI検索を前提にした広報設計をどう組み立てるかをまとめた、調査PRガイドが公開されました。
BtoB広報の現場で課題になりやすい「ネタ不足」と「成果の見えにくさ」を、数値と実務フローで整理した内容です。
検索行動の変化を踏まえて、これからの情報発信を見直したい担当者に向く1冊です。
IDEATECH「LLMO視点での『調査PR』戦略バイブル」
公開日：2026年2月24日調査実施時期：2025年1月LLMO対策を重要視：91.3%PRネタ不足と回答：43.6%生成AIで情報収集：52.9%検索エンジンで情報収集：36.8%
IDEATECHは、レポート型マーケティング手法「レポピー」を提供する企業です。
レポピーは、PR・マーケティング支援の知見をもとに、企業の強みをホワイトペーパー化してリード獲得につなげるサービスです。
今回の資料は、AI検索時代に引用されやすい調査PRの作り方を体系化した実務ガイドになっています。
AI検索時代に顕在化した広報課題
LLMO対策を重要視：91.3%PRネタ不足：43.6%
重要性の認識は高い一方で発信素材が不足しやすい現場ギャップが、数値で明確に示されています。
調査PRが機能する情報流通の変化
生成AIで情報収集：52.9%検索エンジンで情報収集：36.8%
情報収集の入口がAIへ移る中で、唯一性と鮮度を持つ調査データの価値が相対的に上がる構図です。
ガイドで整理された実行フレーム
章数：5章構成：現状・課題・解決策・効果・結論
配信で終わらせずにSNS・ホワイトペーパー・営業資料へ展開する多段階設計まで、実装順で確認できます。
データを軸にしたPRは、発信ごとの再現性を高めやすい点が実務上の強みです。
AI検索を見据えた広報体制を整える初期設計として、検討材料を一度にそろえたいときに使いやすい内容です☆
AI検索時代の調査PR設計を一冊で整理！
IDEATECH「LLMO視点での『調査PR』戦略バイブル」の紹介でした。
よくある質問
Q. BtoB広報担当者でLLMO対策を重要視している割合はどれくらいですか？
91.3%です。
Q. 広報課題として最も多かった項目は何ですか？
PRネタ・コンテンツ不足で、43.6%でした。
Q. この資料はどんな構成ですか？
現状・背景、課題の定義、解決策、効果、結論の全5章構成です。
