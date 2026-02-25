指原莉乃「日プ女子」で投票していた人告白「めっちゃ好きだった」【WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE】
【モデルプレス＝2026/02/25】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜）の＃1が2月24日に放送された。スタジオキャストを務める指原莉乃が、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS（日プ女子）』で投票していた人物を明かし、話題を呼んでいる。
今回の放送では、書類審査を経て行われた一次審査の模様を放送。ダンス・ボーカルを選択して行う審査には、14000人の書類審査を勝ち抜いた300人が参加した。
中にはサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた北爪さくら（SAKURA）の姿もあり、指原は「え、さくらちゃんってあのさくらちゃん？オーディション番組出てた子？日プの子？私めっちゃ好きだった」と北爪を応援していたことを告白。そして、一次審査の追加合格者として北爪が紹介されると、指原は「あら、さくらちゃん！」とにっこり。続けて「よかったー！投票してたから昔」と『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』放送時に投票していたことも明かしていた。
その後の二次審査では、6人の参加者が辞退したことが発覚。辞退者の中には北爪の姿もあった。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。（modelpress編集部）
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」って？
