「NEW ERA（ニューエラ）」と「ちいかわ」のコラボビジュアル

　スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「NEW ERA（ニューエラ）」が、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボしたキャップやグッズなど全38種を3月5日に発売開始します。

【えっ？】かわいすぎる！　キッズ用のキャップ！　ゴルフグッズも！

　キャップでは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、シーサーら8キャラクターを配した「59FIFTY」（7700円、以下、税込み）をはじめ、「9TWENTY」（5種、各4620円）、「Casual Classic」（4620円）などがラインアップ。

　さらに、帽子をかぶったちいかわたちがデザインされた半袖Tシャツ「Short Sleeve Cotton T-Shirt」（5500円）、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのそれぞれがデザインされた3枚パック「Short Sleeve 3Pack T-Shirts」（1万1000円）や、キャップキーホルダー（2種、各5500円）なども発売。

　さらにゴルフグッズとして、ゴルフクラブのヘッドカバー（2種、各6930円）、トートバッグ（5500円）、キャディーバッグ（4万8400円）などが発売されます。