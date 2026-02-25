スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「NEW ERA（ニューエラ）」が、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボしたキャップやグッズなど全38種を3月5日に発売開始します。

【えっ？】かわいすぎる！ キッズ用のキャップ！ ゴルフグッズも！

キャップでは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、シーサーら8キャラクターを配した「59FIFTY」（7700円、以下、税込み）をはじめ、「9TWENTY」（5種、各4620円）、「Casual Classic」（4620円）などがラインアップ。

さらに、帽子をかぶったちいかわたちがデザインされた半袖Tシャツ「Short Sleeve Cotton T-Shirt」（5500円）、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのそれぞれがデザインされた3枚パック「Short Sleeve 3Pack T-Shirts」（1万1000円）や、キャップキーホルダー（2種、各5500円）なども発売。

さらにゴルフグッズとして、ゴルフクラブのヘッドカバー（2種、各6930円）、トートバッグ（5500円）、キャディーバッグ（4万8400円）などが発売されます。

