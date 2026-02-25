お酒と肥満が関わる肝硬変リスクを、医師が30分で整理する公開講座が大阪で開かれます。

テーマは「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓で、症状が出る前に知っておきたい基礎を学べる内容です。

健康診断の数値が気になり始めたタイミングで参加しやすい、実践寄りの医学講座です。

医誠会国際総合病院「お酒と肥満が招く肝硬変講座」

開催日：2026年3月6日（金）開催時間：14:00〜14:30会場：医誠会国際総合病院 i-Mall SOUTH WING ISEIKAI lounge さくらテラス2階サロン参加費：無料

医誠会国際総合病院は、会場開催型の公開医学講座を継続して実施する医療機関です。

公開医学講座の参加枠は先着50名の運営です。

今回の回は、消化器内科医が肝硬変の基礎と生活習慣病との関係を解説する構成です。

肝硬変と生活習慣病のつながりを整理

講座では、以前に多かったウイルス感染由来の背景に加えて、飲酒習慣と肥満に起因するリスク増加を学べます。

肝機能項目で要精査を指摘された段階から対策する意義を理解しやすい内容です。

日々の習慣をどう見直すかを、原因別に整理できるのがこのパートのポイントです。

沈黙の臓器を早期発見につなげる基礎知識

肝臓は機能低下が進んでも自覚症状が出にくいため、検査値で変化を拾う視点が重要になります。

講座では、肝臓の役割と負担がかかる生活パターンを基礎から確認できます。

症状がない時期に動く判断軸を持てると、進行予防の行動を始めやすくなります。

参加方法と講師情報

定員：先着50名

参加申込は不要ですが、席を確保したい場合は予約枠を活用できます。

登壇は医誠会国際総合病院の消化器内科に所属する佐藤直人医師です。

30分開催のため、平日午後でも予定を組みやすい公開講座になっています。

飲酒量や体重管理は身近な話題ですが、肝臓の変化は自覚しにくい領域です。

専門医の解説を短時間で聞ける場は、健康診断結果の受け止め方を更新するきっかけになります。

気づきにくい肝臓リスクを30分で学べる公開講座！

医誠会「お酒と肥満が招く肝硬変と生活習慣病の関連講座」の紹介でした。

