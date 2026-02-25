¥µ¥ó¥ê¥ª³ôµÞÆ¤â¡¢¼Â¤Ï¡ÈIP¥Ð¥Ö¥ë¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¡É¤À¤Ã¤¿? ¶ÈÀÓÀä¹¥Ä´¤Ç¤âË½Íî¤ÎÎ¢¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤¬´í×ü¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¶µ·±¡×
2·î16Æü¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª³ô¤¬ÂçÉý¤ËÂ³¿¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¾å¾ìÍè¹âÃÍ8,500±ßÂæ¤«¤é°ìÅ¾¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï°ì»þ4,500±ß³ä¤ì¤ò±®¤¦¿å½à¤Þ¤ÇµÞÍî¡£
¥Ô¡¼¥¯¤«¤éÌó50%¤â¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤¬¿á¤Èô¤Ö¸·¤·¤¤Ä´À°¶ÉÌÌ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢SNS¤ä·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÄìÂÇ¤Á¤«?¡×¡ÖÈ¿Å¾¹¶Àª¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»ñ»º¤¬È¾¸º¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏ¢Æü¤Î²¼Íî¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤¿°ÂÂ©¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¾¯¤·°ú¤¤¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
2023Ç¯¤ÎÌó1,000±ß¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ8,000±ßÄ¶¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖIP¥Ð¥Ö¥ë¡×¤ÎÆ°¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢º£²óÈ¿È¯¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ºß¤Î³ô²Á¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹âÃÍ¤«¤éÂç¤¤¯Ä´À°¤·¤¿°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¡Ø¹âÃÍ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¼Â¡Ù¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×--³ô¼°Åê»ñ¡¦¥È¥ì¡¼¥É¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ò»ØÆ³¤·¡¢¼«¤é¤âÂè°ìÀþ¤ËÎ©¤Ä·¦ÅÄ¹ä»á¤Ï¡¢¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¶ÈÀÓ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Þ¤Ç³ô²Á¤Ï²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎµÞÆ¤Ç¡Ö¤â¤¦°Â¿´¤À¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£Áê¾ì¤¬Æ°¤¤¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¿ÞÉ½¡Û¥µ¥ó¥ê¥ª³ô¤Ï¡Ö¾å¾º¢ªÀè¿©¤¤¢ªÄ´À°¢ªÈ¿È¯¡×¤È¤¤¤¦IP¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÅµ·¿¥³¡¼¥¹¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë(É®¼ÔºîÀ®)
²ñ¼Ò¤¬½çÄ´¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³ô¤ÏÇä¤é¤ì¤¿
Ä¾¶á¤Î·è»»¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¶ÈÀÓ¼«ÂÎ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤À¡£²ñ¼Ò¤Ï½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼º£²óÈ¿È¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç³ô²Á¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£·¦ÅÄ»á¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÈÍø±×¤ÎÀè¿©¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¤³¤³1¡Á2Ç¯¤Ç´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶ÈÀÓ¤Ï¤º¤Ã¤È½çÄ´¤Ç¤¹¤¬¡¢³ô²Á¤¬¤½¤ì¤òÍÚ¤«¤ËÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¾å¾º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¾å¾º¤Ç¡Ø30Ç¯Ê¬¤ÎÍø±×¡Ù¤òÀè¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×(·¦ÅÄ»á¡¢°Ê²¼Æ±)
IP¥Ö¡¼¥à¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î»ñ¶â¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢10Ç¯Àè¤Ï¤ª¤í¤«¡¢30Ç¯Àè¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹Ê¬¤Þ¤Ç³ô²Á¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»Ô¾ì¤¬ÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë30Ç¯Ê¬¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤³¿ô¥«·î¤Î²¼Íî¶ÉÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²¼Íî¤Ï¡¢²¿¤«¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ëË½Íî¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿´üÂÔ¤¬Çí¤¬¤ìÍî¤Á¡¢¼ÂÎÏ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¿å½à¤ØÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ëÄ´À°¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö³ô²Á¤¬È¿È¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÌ¤Íè¤ÎÍø±×¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦³ä¹â¤Ê¾õ¶·¤¬´°Á´¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹âÃÍ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ÀÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤Åê»ñ¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ï¤¤¤¤²ñ¼Ò¤À¤«¤é¡¢»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤«Ìá¤ë¤Ï¤º¡×¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢À¤³¦¤Î»öÎã¤ò¸«¤ë¤ÈÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·¦ÅÄ»á¤¬°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢À¤³¦ÅªÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼(DIS)¤À¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î³ô²Á¤Ï2021Ç¯¤ËÌó200¥É¥ë¤Î¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¸å¡¢5Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¹âÃÍ¤Ë¤ÏÌá¤é¤º¡¢°ì»þ¤ÏÈ¾ÃÍ°Ê²¼¤ËÄÀ¤ó¤À¡£´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢³ô²Á¤¬¾ï¤Ë¸µ¤Î¿å½à¤ËÌá¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
PER(³ô²Á¼ý±×Î¨)¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤âº¹¤ÏÌÀ³Î¤À¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎPER¤ÏÌó19ÇÜ¤À¤¬¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ïº£²ó¤ÎÄ´À°¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤è¤ê¤â¡¢º£¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¤Û¤¦¤¬¤Þ¤À³ä¹â¤Ê¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤ÏºÆ¤Ó³ä¹âÊý¸þ¤ØÆ°¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
ÂçÉý¾å¾º¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡¢¼Â¤Ï´í¤Ê¤¤ÍýÍ³
º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊµÞÆ¶ÉÌÌ¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÍýÅª¤Ë¡È´í¤Ê¤¤Æü¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´Þ¤ßÂ»¤¬Âç¤¤¯¸º¤ë¤È¡¢¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤³¤«¤éV»ú²óÉü¤À¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢·¦ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç»×¹ÍÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö´Þ¤ßÂ»¤¬¾¯¤·¸º¤ë¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤ÆÄË¤ß¤¬ÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡Øµ¡²ñÂ»¼º¡Ù¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¤³¤³¤«¤é1Ç¯¤«¤±¤Æ¸µ¤Î³ô²Á¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤äÂ¾¤ÎÌÃÊÁ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼Â¤ÏÍø±×¤ò¼è¤êÆ¨¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
100Ëü±ß¤¬¤è¤¦¤ä¤¯100Ëü±ß¤ËÌá¤Ã¤¿Åê»ñ²È¤È¡¢Â¾ÌÃÊÁ¤Ç100Ëü±ß¤ò115Ëü±ß¤Ë¤·¤¿Åê»ñ²È¡£¤³¤Îº¹¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢±öÄÒ¤±¤òÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
º£¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢¸½¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÇã¤¤¤Þ¤¹¤«?
¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤ÆÅê»ñ²È¤Ï¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤«¡£·¦ÅÄ»á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£
¡Ö»ñ»º¤¬¾¯¤·²óÉü¤·¤¿º£¤³¤½¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Øº£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¸½¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î³ô²Á¤Ç¥µ¥ó¥ê¥ª¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤«? ¡Ù¤È¡×
¤â¤·Åú¤¨¤¬¡ÖNo¡×¤Ê¤é¡¢º£²ó¤Î¾å¾º¤ÏÇäµÑ¤·¤Æ»ÅÀÚ¤êÄ¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö100Ëü±ß¤¬50Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î50Ëü±ß¤ò100Ëü±ß¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ê¤Î¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯°ã¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤¤¤ÄÍø±×³ÎÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤ÇÂ»ÀÚ¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÖÏÃÂê¤À¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Áê¾ì¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤³¤½¡¢Åê»ñ²È¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¿Þ²ò¡Û2023Ç¯¤«¤éº£²ó¤ÎÈ¿È¯(2026Ç¯2·î16Æü)¤Þ¤Ç¤Î³ô²Á¤Î¿ä°Ü¡£¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À°ÂÃÍ·÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë(É®¼ÔºîÀ®)
º£²ó¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª³ô¤ÎÂçÉýÂ³¿¤Ï³Î¤«¤ËÏ¯Êó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¤òÅ¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤ÇÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦Åê»ñ¤Î¸¶Â§¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
º£²ó¾å¤¬¤Ã¤¿»ö¼Â¤È¡¢²áµî¤ËÇã¤ï¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¡£¤³¤Î2¤Ä¤òÎäÀÅ¤ËÅ·Çé¤Ë¤«¤±¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤ºÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¡£°ì»þÅª¤ÊÈ¿È¯¤ËÉâ¤«¤ì¤º¡¢Ä¹´ü»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁê¾ì¤¬¼¨¤¹ºÇÂç¤Î¶µ·±¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
À¾ÏÆ¾ÏÂÀ ¤Ë¤·¤ï¤¤·¤ç¤¦¤¿ 1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£»°½Å¸©½Ð¿È¡£¸©Æâ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢±Ä¶È¡¦FP¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎËµ¤é¡¢YouTube¤Ë¤Æ¥²¡¼¥à·Ï¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊ£¿ô±¿±Ä¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï¡¢¶âÍ»¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡£¸ø¼°note¤Ï¤³¤Á¤é ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
