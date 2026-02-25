＜ハッピーセット＞2月27日（金）からSPY×FAMILY・ヒロアカの「みんなでUNO」が登場
2月27日（金）からのハッピーセットは「みんなでUNO」と「ミニチュアマクドナルド」です。
ハッピーセット®「みんなでUNO」は家族で楽しめるカードゲーム
家族で遊べる定番カードゲーム「UNO」が、人気アニメ『SPY×FAMILY』と『僕のヒーローアカデミア』とコラボしてハッピーセットに登場します。今回の「みんなでUNO」は、いつものUNOに加え、すべてのカードがワイルドになるスピード重視のタイプや、カードの表と裏を使って展開が変わるタイプなど、特別バージョンも楽しめるのがポイントです。
第1弾：2月27日（金）〜3月5日（木）
【UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ】
カードの表と裏を使って展開が変わる「UNO フリップ」。アーニャデザインの箱とホログラムカード付きです。
【UNO SPY×FAMILY ロイド】
定番ルールで遊べるスタンダードな「UNO」。ロイドデザインの箱とホログラムカード付きです。
【UNO オールワイルド 僕のヒーローアカデミア 轟焦凍（とどろきしょうと）】
ワイルドカードのみでテンポよく進む「オールワイルド」。轟焦凍デザインの箱とホログラムカード付きです。
第2弾：3月6日（金）〜3月12日（木）
【UNO オールワイルド SPY×FAMILY ヨル】
すべてのカードがワイルドとして使えるスピード重視の「オールワイルド」。ヨルデザインの箱とホログラムカードが付いてきます。
【UNO フリップ 僕のヒーローアカデミア 爆豪 勝己（ばくごうかつき）】
カードの表裏で流れが変わる「UNO フリップ」。爆豪勝己デザインの箱とホログラムカード付きです。
【UNO 僕のヒーローアカデミア 緑谷 出久（みどりやいずく）】
基本ルールで楽しめる定番「UNO」。緑谷出久デザインの箱とホログラムカードが付いてきます。
第3弾：3月13日（金）〜
第1弾と第2弾で登場した全6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
キャラクターたちが登場するデジタルゲームも楽しめる
ハッピーセット「みんなでUNO」のおもちゃのカード、またはパッケージのQRコードをスマートフォンで読み込んでみましょう。『SPY×FAMILY』、『僕のヒーローアカデミア』のキャラクターからプレイヤーを選択し、UNOで対戦できるデジタルゲーム「みんなでUNO」を楽しめます。
遊び方：ハッピーセット「みんなでUNO」のおもちゃのカード、またはパッケージのQRコードを使ってコンテンツを起動させます。
※コンテンツを利用するには、マクドナルド公式アプリにログインする必要があります。
ゲームプレイ可能期間：2026年2月27日（金）5:00〜2026年6月18日（木）8:59
※QRコードは、螢妊鵐宗璽ΕА璽屬療佻疹ι犬任后
アナログゲームでもデジタルゲームでも遊べる今回の「みんなでUNO」。家族みんなでワイワイ楽しめる、おうち時間の新しい遊びとして注目されそうです。
もう一つのハッピーセット®「ミニチュアマクドナルド」はオリジナルおもちゃが全18種類！ そちらもぜひチェックしてくださいね。
【ハッピーセット「みんなでUNO」】
■販売期間：2026年2月27日（金）〜約3週間（予定）
■種類：おもちゃ全6種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。
※食べきれない量の注文もご遠慮ください。
【みんなでUNO】
©2026 Mattel.
【TV アニメ『SPY×FAMILY』】 ©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY 製作委員会
【僕のヒーローアカデミア】 ©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
編集・千永美