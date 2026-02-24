女性アイドルグループ・Newヒロインの公式Xは2月23日、投稿を更新。新メンバーが他社のアイドルと同姓同名であったことを謝罪し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：Newヒロイン公式Xより）

女性アイドルグループ・Newヒロインの公式X（旧Twitter）は2月23日、投稿を更新。「お知らせとお詫び」を公開しました。

同アカウントは「お知らせとお詫び」と題し、画像を投稿。「この度、弊社アイドルユニットの新メンバーとして発表いたしました『日向いぶ』につきまして、既に活動されている他社様のアイドルの方と同姓同名であることが判明いたしました」とのことです。「事前確認が不十分であったことを深くお詫び申し上げます。関係者の皆様、ファンの皆様に混乱を招いてしまい誠に申し訳ございません」と謝罪しました。

また「協議の結果、本人とも相談の上」、活動名を「伊吹いぶ」に改めることも報告。「今後はより一層確認体制を徹底し、誠実に活動して参ります。引き続き温かいご声援を賜れますと幸いです」と、締めくくっています。

コメントでは「同姓同名のアイドルが解散するタイミングで発表は計算されてるようで感じ悪く思う人がいるのは仕方ないよね〜本人も悲しんでたし。解決してよかったね！」「本名でも同姓同名がいるから、そこまで気にしなくても良いのに」「別によくね？？」「そんなことあるんやなぁ。どうやってチェックするんだろ」「ちゃんとした対処できてえらい！推せる」と、比較的温かい声が寄せられました。

22日には「本日1stワンマンライブにて #Newヒロイン 新メンバー発表させていただきました　新メンバー2人目　日向いぶ (ひなたいぶ)」と、写真付きで紹介していた同アカウント。コメントでは「これも上げ直したれよ」との声も見られました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)