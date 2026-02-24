＜ＢＳテレ東イベント情報＞ついに番組初リアルイベント開催決定！みんなで和田明日香と乾杯！ＢＳテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」

ＢＳテレ東にて毎週火曜22時から放送中の「和田明日香とゆる宅飲み」。

これまで番組でつくったレシピは170種超！ゲストも60人を超える方々をお迎えしてきました！

飲んだお酒はビール、ワイン、焼酎、日本酒、テキーラ、ジン・・・美味しいつまみと美味しいお酒、ゲストとの泣き笑いのエピソードがたくさんたまりました！

番組では毎回ゲストをおもてなししている和田明日香が、この日だけはゆる宅ファンの皆さんをおもてなしするべく、初のリアルイベントを開催します！みんなで一緒に「ゆる宅飲み」しましょう！

≪イベント概要≫

出演： 和田明日香 (料理家・食育インストラクター)

進行:水原恵理 (テレビ東京アナウンサー)

日時：2026年4月10日(金) 17時30分開場 19時開演 20時30分終演(予定)

会場：LOFT9 Shibuya

〒150-0044 東京都渋谷区円山町1－5 1F キノハウス



≪チケット概要≫

料金：3,850円(税込／飲食代金別・1ドリンク制)



チケット抽選申し込み受付中

https://teket.jp/17293/64782

申し込み締め切り：3月10日(火)24時





≪和田明日香コメント≫

いつも番組をご視聴いただき、またSNSでの反応も、本当に感謝しております。

今までたくさんのゲストをお迎えしてきましたが、いよいよみなさんの番です！

ぜひ、「ゆる宅飲み」の雰囲気を味わいに、そして美味い酒を味わいに、遊びに来てください！





イベント問合せ先：

「和田明日香とゆる宅飲み」イベント事務局

info_bstx_yurutakunomi@tvu.co.jp





≪番組概要≫

【タイトル】 「和田明日香とゆる宅飲み」

【放送日時】 毎週火曜 22：00～22：55

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶テレ東HP: https://video.tv-tokyo.co.jp

▶TVer: https://tver.jp/

▶Lemino: https://lemino.docomo.ne.jp/

【出演者】 和田明日香

【公式HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/yurutakunomi/

【公式Instagram】 ＠yurutakunomi_bstx https://www.instagram.com/yurutakunomi_bstx/

【コピーライト】 ©ＢＳテレ東



※写真使用の際は【©ＢＳテレ東】の表記をお願いいたします。





