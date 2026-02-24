高木菜那さんのマネジャーがインスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉幕した。期間中、スピードスケート中継の解説で人気となった金メダリストが23日に帰国。マネジャーが撮影した「パパラッチ風」の1枚の写真が話題となっている。

スピードスケートの中継で解説を務め、大人気となったのが2018年平昌五輪金メダリストの高木菜那さんだ。

高木さんのマネジャーはインスタグラムで、23日に帰国した高木さんの写真を公開。「パパラッチ風」とした1枚には、なんと大きなスーツケース5個をカートに乗せて押している高木さんが写っていた。

「羽田の旅行客も二度見する物量！」とつづったマネジャーによると「今回はテレビ出演衣装も自前、メイクも自前」だったため、荷物が増えたようだ。

ファンからは「解説、お疲れ様でした！ それにしても、凄い荷物の山ですね〜！」「荷物！半端ないなぁ」「こんな荷物の量になるんですね…！！」「なんだ！その荷物は」「衣装も自前なんですね！大変」などのコメントが寄せられた。

高木さんはこの日、自身のXで帰国を報告。「これから日テレに向かい 21:00〜『THE ★レジェンド』に生出演します！！」と報告。多忙さに驚きの声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）