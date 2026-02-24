食事の用意、掃除、洗濯…日課として日々のしかかってくる「家事」。疲れていても放置するわけにもいかず、毎日こなすには体力も気力も消耗してしまう人は多いはず。しかし一方で、毎日家事をすることで必然的に体を動かすため、ダイエットのよい機会と捉えている人もいるようです。果たして、家事はダイエットになるのでしょうか？

【えっ？】ネットに成功者、続出？ コレがダイエット効果が期待できる「家事」の項目です！

料理中、“レンジのチン待ち”に運動も

実際に家事をすることで約20キロの減量に成功し話題となったのが、お笑いタレントの誠子さん。自身のインスタグラムで、痩せた理由について「特別に何かをしている訳ではなくて、エステやジムには行ってません」とキッパリ。料理と掃除をゆっくり丁寧にするようになってから健康的に痩せ始め、とくに拭き掃除がよい運動になったと明かしています。これには「私も拭き掃除頑張ろう」「ゆっくり丁寧にっていうのがポイントですよね」など共感の声がありました。

ネット上でも、家事でダイエットに成功した例が多く寄せられています。効果的な家事として、床拭きに並んで挙げられているのが窓拭き。肩より高く腕を上げて窓ガラスを拭いたり、バケツの水で雑巾を洗う際の動作が屈伸運動につながっているようです。実際、床拭きや窓拭きはそれぞれ30分行うことで、ウオーキングと同程度のカロリーを消費するようです。

さらに「料理中はつま先立ちするようにしている」「レンジを1分待つ間にスクワット」「買い物はなるべく徒歩で行く」など、家事をしながら意識的にエクササイズを取り入れているという声も。ルーティンと化している家事ですが、ほんの少しの動作や姿勢を意識してみると効果が期待できるのかもしれません。

他にも「車の洗車やワックスがけはいい運動になる」「定期的に断捨離すると、運動になるし身も心も軽くなるよ」といった声もあり、家事以外でも日常生活でダイエットにつながるシーンは多いようです。

取り掛かるのが面倒な家事ですが、ダイエットだけでなく運動不足の解消にも効果的。まさに“一石二鳥”とポジティブに考えて、取り組んでみるのはいかがでしょうか。

