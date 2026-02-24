最近、「意味消費」が中国の新しい世代の消費者の間でいっそう支持を集めている、と中国メディアが伝えた。「意味消費」は意味の追求を中心に据えた消費行動を指す。消費者の関心が物質的な満足から、精神面や感情面での共感や価値実感を得ることへと移っている。

中国通信社（CNS）によると、「意味消費」の広がりは偶然ではない。中国経済の急速な発展に伴い、人びとの消費ニーズも高まってきた。特に若い世代の消費価値観は「役に立つ」から「面白い」「意味がある」へと移りつつある。

北京工商大学経済学院教授の洪涛氏は「機能性を重視する消費が飽和に近づくと、人びとは自然とより高い次元の精神的な充足に目を向け、消費の中に心の慰めや居場所を求めるようになる」と指摘した。

「谷子経済」の急速な拡大は、その典型的な観察例だ。「谷子（Gu Zi）」という言葉は英語の「Goods（商品）」の発音に似せた言い方に由来する。中国の「谷子」ファンが買っているのは単なるモノではなく、「自分は誰なのか」「何を自分のよりどころだと感じているのか」という問いへの答えでもある。

21歳の「谷子」コレクターの陳雨萌さんは「以前、集めている『谷子』を持ってテーマレストランのコラボイベントに行き、キャラクターの顔が印刷されたクッキーを買うために3時間も並んだ」と話した。家族には理解されないが、「イベントの場では自分が何者かを説明する必要がない」と陳雨萌さんは言う。「谷子」を見れば誰もが一目で、彼女がその界隈（かいわい）の人だと分かり、自分は一人ではないと感じられるのだという。

中国の中古取引プラットフォームでは「ハイキュー!!」のキャラクターである西谷夕の「バッジ」（一般にアニメやゲームのキャラクターをあしらった徽章を指す）が1枚7万2000元（約4万5203円）という高値までつり上がった。見た目は小さなバッジが数百倍のプレミア価格になることについて、陳雨萌さんは「素材が特別だからではなく、ファンがキャラクターに重ねる感情と、それによって生まれる仲間意識や帰属意識を背負っているからだ」と語った。

CNSは「彼らは自分が認める文化的価値や感情体験、アイデンティティーの印としてのラベルに対して、割高でもお金を払う傾向が強い」と指摘。中国政法大学社会学院講師の王夏雨氏は「デジタル経済の重要な構成要素として、消費の形は基本的ニーズの充足から、記憶や意味を形づくる領域へと徐々に広がってきた」と述べ、「消費活動は単に『買う』ためではなく、意味を構築し、消費者の社会的なつながりを保ち、強めるための行為にもなっている」との見方を示した。（編集/日向）