乃木坂46が、2026年の＜BIRTHDAY LIVE＞を5月19日〜21日の3日間、東京ドームで開催することが決定した。

これは＜5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』＞でのライブ会場で発表になったもの。昨年は東京・味の素スタジアムにて開催し、14周年祝いとなる今年は東京ドームでの開催となる。キャプテンの梅澤は「3日間、東京ドームでやらせて頂くのは初めてのことで。14歳になった乃木坂46の姿を楽しみにしていてください！」と意気込みを述べた。

乃木坂46は4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の発売を控えている。センターは5期生・池田瑛紗が務める。シングルの続報にも期待したい。

■ライブ情報 ＜IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC>

2026年3月15日 東京都・国立代々木競技場 第一体育館 ＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026>

2026年4月3日 神奈川県・Kアリーナ横浜 ＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞

2026年5月19日・20日・21日 東京都・東京ドーム

■41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026年4月8日(水)発売

CDショップ予約 http://nogizaka46.lnk.to/20260408_41stSingle_CD 【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13660〜13661 / ￥2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13662〜13663 / ￥2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13664〜13665 / ￥2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13666〜13667 / ￥2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入） 【通常盤/CDのみ】

通常盤 / SRCL-13668 / ￥1,200(tax in)