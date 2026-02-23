フィギュア中井亜美選手、推しのNiziUミイヒから認知「成功したオタク」「幸せそう」喜ぶ様子に反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/23】ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手が2月23日、テレビ朝日あさの情報番組『グッド！モーニング』（毎週月〜金曜あさ4時55分〜8時、毎週土曜あさ6時〜8時※一部地域を除く）に出演。9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のミイヒ（MIIHI）から認知されていることを明かし、話題を呼んでいる。
【写真】17歳フィギュア新生、ネット上を沸かせた「可愛すぎる」姿
フィギュアの日本勢では最年少メダルとなった中井選手。同番組のインタビューでは「この五輪という舞台に出場できるだけでも嬉しく思っていた中で、いい演技をしてメダルをとれたっていう事実が本当に嬉しいです」と喜びを語った。
インタビュー直後には、スタジオ外でインタビューを担当していた三山賀子アナウンサーに「NiziUのミイヒちゃんわかりますか？」と質問し「ミイヒちゃんから認知されてて、やばくないですか？」と推しを公言しているミイヒから覚えられていることを語った中井選手。ミイヒがSNSで中井選手について発信していたそうで、「『中井選手がWithU（ファン）なのを知ってすごく嬉しいです』って」とミイヒの発信を紹介し「やったぁ〜！」と可愛らしく喜び、高校生らしい素顔をのぞかせていた。
この放送を受け、視聴者からは「成功したオタク」「喜んでいる姿も可愛い」「幸せそう」と反響が寄せられている。
2008年4月27日生まれ、新潟県出身の17歳。TOKIOインカラミ所属。初出場となった五輪では、フリーの演技後に人差し指を口元に当てて可愛らしい“首傾げポーズ”を披露し、ネット上で「可愛すぎる」「守りたい笑顔」と反響が相次いだ。
さらに、日本テレビのスペシャルキャスターを務める嵐の櫻井翔や河合郁人などもテレビ出演時に中井選手のポーズを真似るなど、大きな話題を集めている。（modelpress編集部）
