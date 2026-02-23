ロス疑惑や大阪地検特捜部の証拠改ざん事件など、数々の有名事件を担当し、「無罪請負人」とも呼ばれてきた弘中惇一郎弁護士。

メディアを通じて伝えられる「闘う弁護士」のイメージとは裏腹に、自宅にはアトリエを構え、たびたび個展も開いている。都心にある事務所の壁には、風景や動植物を描いた油絵が並ぶ。

絵を描くことと、刑事事件の弁護活動はどう結びついているのか。そんな問いを投げかけると、思わぬ答えが返ってきた。（ライター・根岸愛実）

●描くのは、力強さや生命力を感じる存在

菜の花が描きたくなって、泊まり込みで鴨川へ。ナマケモノを描くために朝一番で動物園に向かい、ひまわりのために昭和公園を訪れる。思い立つと、フットワーク軽く「現場」に赴く。

サハラ砂漠でテント泊をしたこともあり、その光景を描いた大作がオフィスに飾られていた。御年80歳とは思えないバイタリティだ。

「描きたくなるのは、力強いもの、生命力あふれるもの」

そうした存在に自然と惹かれる傾向がある、と自己分析する。

母校・修道高校の卒業60周年に合わせ、2024年に広島で開いた個展では、朝の光を浴びてピンク色に染まるナイアガラの滝や、冬に凍りつく茨城県の袋田の滝などを描いた「滝シリーズ」、そして「フラミンゴ＋鶴シリーズ」を中心に出品した。

フラミンゴの作品は、鮮やかな原色で大胆に描かれたものもあれば、ニンジンが空から降る中に立つというファンタジー性のあるものもあり、それぞれに強い個性とインパクトがある。

人物画は多くないが、自身が弁護したカルロス・ゴーン氏の肖像も出品した。こちらを指差し、口を縦に開いたゴーン氏が、何かを訴えているように見える一枚だ。

当時、たびたび事務所を訪れたというゴーン氏について、弘中さんはこう振り返る。

「突如として消え失せてしまったが、怒りの念は、今もこの事務所を漂い続けている感じがする」

●絵を描くことは「一種の自己表現」

描くのは、視覚的にわかりやすい具象画だけでない。心に浮かんだものを形にする抽象画も少なくない。たとえモデルがある絵でも、見たままを写し取ることはしないという。

「写真のように描くことに意味はない」

自分の感性で対象を受け止め、形にし、色を付けていく。

絵筆を取るのは、決まって「エネルギーが湧いた時」だけ。油絵具を乾かしながら、数日かけて仕上げる。その過程で、最初に思い描いていたイメージは少しずつ変化していく。

描きたいと強く感じながら、最後まで完成させられなかった作品もある。その一つが、ギリシャのサントリーニ島で目にした、海辺の絶壁に白い建物が連なる風景だ。

現地で簡単なスケッチはしたものの、帰国後、いざ絵にしようとすると、納得のいく色や形で捉えることができなかったという。

弘中さんにとって、絵を描くことは、義務でも日課でもない。描きたい時に描く。いわゆる「趣味」という位置付けとも少し違うようだ。

「一種の自己表現ですね」

●「人は遊ぶために生まれてきた」原点は小学校

「絵を描くことが、仕事のストレス発散になっている面もありますか？」

そう尋ねると、弘中さんは数秒間考え込み、首を横に振った。

「その質問には、私が仕事を中心に生きているという前提がある。仕事は人生の一部にすぎません。絵も仕事も、プライベートも同じ。どっちが上とか下とかはない。分けて生きているわけではないんです」

生き方の根底にある考えをこう語る。

「『遊びをせんとや生まれけむ』という平安時代の歌があります。人間は遊ぶために生まれてきたんです」

その原点は、小学生時代を過ごした成城学園にある。

「授業もテストもない。通知表も宿題もない。自分で自由にしていい学校でした。だから、自分で時間の使い方を考えなくちゃいけなかった」

そんな環境で育ったからか、「練習や努力、人から教わること、命令されることは、まったく性に合わない」と笑う。

弁護士の仕事も、「気に入った仕事を、自分のペースでやる」スタイルを貫いてきた。

小6の夏まで通った成城学園を離れた後も、高校や大学で所属した美術部には、似た空気があったという。

「練習もノルマもない。上下関係もなく、教えることも教えられることもない。極めてフリー。ただ、美術に触れて、語る時間だけはあってね。浮世離れした雰囲気がずっと続いていました」

●「予断や偏見を持たない」弁護士業につながる絵

数々の事件で国家権力と対峙してきた弘中さんは「仕事も絵も、誰かに評価されようと思ってやってるわけじゃないんです」と言う。

絵を描く時には、「細かいところを見たり、遠くから眺めたり、全体のバランスを確かめたりする」。その姿勢は「予断や偏見を持たず、自分の目で見て考える」という弁護士としてのスタンスとも重なっている。

創作活動を、仕事や趣味といった枠に当てはめたことはないという。

他者の評価を意に介さない生き方と、白いキャンバスに思うまま筆を走らせる絵。そして「まずは自分の目で見る」という信条。それらが、静かに重なり合っているように感じられた。