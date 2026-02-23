「NHKニュース7」や日本テレビ「DayDay.」でお天気キャスターをつとめていた気象予報士の山神明理さん(38)が22日、自身SNSを更新「春からは小学校の教員に戻ります」と報告した。



【写真】最後はコスプレを披露！あいさつを届ける山神明理さん

元々小学校の教師を務めていたが、「思いがけず10年近く気象キャスターをさせて頂きました 皆様と過ごせた日々はかけがえのない宝物です！」と振り返った。そのうえで「おかげさまで色々な経験をさせて頂きました いつか小学校の先生に戻りたいと思っており 昨夏に『いまだ！』と思って転職活動しました」と明かした。



山上さんは京都女子大学の発達教育学部を卒業後、お天気キャスターの傍ら東京学芸大学大学院教育学研究科で学んでいた。中学校教諭一種免許状（音楽）、小学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状（音楽）の教員免許を取得しており、免許更新制度があったときにも、きちんと更新のための授業をネットで受けていたほど、教育に対する意欲は高かった。



今回、再び教職に戻ることに「久しぶりの教員、ドキドキですが子ども達に寄り添えるような素敵な先生になれるよう頑張ります また色々ご報告させてくださいね」とつづった。



フォロワーも「10年間、本当にお疲れ様でした！」「良い先生になることをお祈りしております」「気象キャスター卒業寂しいけど納得の決断だわ」「運動会や、遠足の時は、きっと気象予報士の経験も、重宝されるでしょうね」と決意を後押しすることばが並んでいた。



（よろず～ニュース編集部）