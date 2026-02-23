『コード・ブルー』は許されたのに……視聴率急降下『ヤンドク！』橋本環奈はなぜ許されないのか？

初回こそ8％を取ったが視聴率が急降下

１月クールのテレビドラマはどれも終盤戦に突入。日曜劇場『リブート』（TBS系）、『おコメの女』『相棒』（ともにテレビ朝日系）以外は、視聴率の面でかなり苦戦を強いられているが、橋本環奈が主演を務める“花の月9”ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）の視聴率の急降下がとりわけ目に付いている。

同作は、実在する女性医師の半生を基にしたオリジナル脚本のドラマ。親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となった、橋本環奈演じる“元ヤンキー”の女医・田上湖音波（たがみ・ことは）がポジティブマインドで医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメントになっている。

橋本環奈以外のキャストも向井理、宮世琉弥、吉田鋼太郎、大谷亮平、大塚寧々といった人気と実力を兼ね備えた俳優が出演するほか、主題歌にはAdoの『エンゼルシーク』を起用。“月9”らしい華やかさとキャッチーさがあり、初回は世帯視聴率8.1％（ビデオリサーチ社調べ、関東地区）と高水準の数字をマーク。しかし、2話で早々に6.1％へ下落し、その後も浮上の兆しは見えないまま、6話時点で5.8％にまで下がっている。

SNSには「リアリティがなさすぎる」「橋本環奈がどう見ても医者に見えない」「ハシカンのヤンキー口調が痛々しい」「手術シーンが雑」といった辛辣な意見が溢れかえっている。元ヤンキーの若手女性医師が天才的なオペ技術を駆使しながら医療現場を改革していくという、いかにもマンガ的なトンデモ設定は、現代の肥えたドラマ視聴者には受け入れられなかったのだろうか。

リアリティが薄かった『コード・ブルー』は成功

しかし、ここで一つの疑問が浮かび上がる。過去、同じ月9枠で社会現象を巻き起こした山下智久主演の『コード・ブルー−ドクターヘリ緊急救命−』（フジテレビ系）シリーズもまた、“リアリティ”という点においては決して盤石ではなかったはずだ。

当時まだ若手だった山下や新垣結衣、戸田恵梨香が、いきなり最前線の救命救急センターで活躍する姿に「ありえない」と感じた視聴者も少なくなかっただろう。

それにもかかわらず、シリーズ第3弾の『コード・ブルー −ドクターヘリ緊急救命−THE THIRD SEASON』（2017年）の世帯平均視聴率は13％を超え、最終回の視聴率は16.4％をマーク。映画化されるほどの大ヒットとなった。

「リアリティがない」という同じ批判を受けながら、なぜ一方は国民的ドラマとなり、もう一方は失敗作の烙印を押されてしまったのか。

『ヤンドク！』と『コード・ブルー』の明暗を分けたものは一体何だったのか。そして、昨今のテレビドラマにおける“当たるドラマ”と“外れるドラマ”の違いとはどんなものなのか。業界の一線で活躍するプロデューサーや現場に関わる人々、専門家の意見を聞いた。

徹底した取材とキャストの本気

「一言で言えば、本気度の違いでしょう」

キー局でドラマプロデューサーを務めるA氏は2作品の違いについて分析する。

「『コード・ブルー』シリーズは、フジで数多くの医療ドラマに関わってきた増本淳プロデューサーを中心に、日本医科大学千葉北総病院の全面協力という盤石の体制を敷き、ドクターヘリの運用から専門用語の監修まで、徹底的にこだわっていた。

医療監修の医師たちが『ここまでやるのか』と舌を巻くほど、脚本の些細な表現や言い回しにも修正を入れていたと聞いています。主演の山下さんも、撮影に入る前に実際のフライトドクターに取材して医療器具の扱い方や緊急時の振る舞いを学んでいたそうです。

何より大きかったのは、9年以上の歳月をかけてキャストとキャラクターを成長させたことでしょう。若かった彼らが成長していく姿に視聴者は感情移入することができた。そういった現場やキャストの本気の向き合い、ドラマ自体の長い時間を費やしたスケール感がリアリティを生んだのだと思います」

その一方で『ヤンドク！』からは、そうした作り手のリアリティの追及が見えてこないとA氏は続ける。

「当然ながら『ヤンドク！』にも医療監修は入っていますが、ストーリーを奇抜にするために大げさなシーンを盛り込みすぎた。たとえば、湖音波（橋本）が私服でズカズカと脳外科に乗り込むシーン。病院のセキュリティの甘さが心配になってしまった。

また、裸足でオペに臨むシーンも衝撃を受けた。実際にそのような医師はいるようですが、冒頭で「信じられない」「衛生的に大丈夫？」といった視聴者の不安や違和感を煽る描写を続けてしまったことで早々にリアリティを感じられなくなったのでは？」

「手術シーン」が安っぽすぎる

さらにA氏は続ける。

「1話でストーリーの肝となる手術シーンをファニーなタッチのアニメーションで表現していましたが、これが本当に最悪だったと思います。出血やグロテスクな描写が苦手な視聴者への配慮という声も聞こえていますが、あれでは“天才外科医の神業的なオペ”を見ている感覚には到底なれない。医療ドラマで多くの人が求めているのは華麗な手術シーンやそのリアリティですから。

フジテレビは昨年からゴタゴタが相次いでおり、ドラマ制作費が削減されているとは聞いていますが、一番こだわるべきところを安っぽくしてしまったことで視聴者の信頼を削いでしまった。それは間違いないでしょう。

よほど批判やマイナスな意見があったのか、その後の話ではアニメーション描写はなくなっていますが、手術シーンの臨場感が伝わってこない点は変わっていません。特に橋本さんの執刀する動きがまだまだおぼつかない。多忙のあまり、なかなか本格的な指導を受けられていないのかな…と思います。

『コード・ブルー』や『医龍 Team Medical Dragon』のようなリアリティには及ばない理由はそこにもあるでしょう」

