爪とぎポールの前に座り、一生懸命カリカリとぎ始めた子猫。でも、なぜかその目線はこちらに向いたまま……。まんまるの瞳でじっと見つめながら爪をとぐ、その姿が「イヤァぁぁぁぁかわいぃぃぃ」「可愛すぎると苦しくなる」と話題を集めています。記事執筆時点で14.7万再生・1.8万いいねを突破しました。 【動画：一生懸命『爪とぎをする子猫』を見ていると…『まさかの行動』】 爪とぎを始めたら… TikTokアカウン