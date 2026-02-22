巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が22日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。“新社会人”にチョーさんらしい言葉でアドバイスを送った。

「長野久義 初めてのお悩み相談」のコーナー。

今春に就職を控えているという23歳の女性リスナーから、初めての会社勤め、初めての一人暮らしを前にしたアドバイス、そして学生時代にやっておいたほうがいいことなどを求められた。

長野氏は社会に出るにあたってのアドバイスについて「そうですね…。合同コンパですかね」とまさかの回答。

「僕たちが学生のころ、飲み会じゃないですけど…なんですかね。人間を知るような機会が多くてですね。そういうのは凄く役に立ったかなと思ってます。気遣いだったり、そういうのも」と気配り上手で知られる“聖人”チョーさんならではの視点で“合コンすべし”を勧めた。

「合同コンパって知らないんじゃないですか？多分」と23歳のリスナー女性を気遣った長野氏。ただ、いつも一緒にいる仲間だけではなく、いろいろな業種、性格の人たちに会っておくのも勉強になる。

「合コン…。食事会ですかね。食事会にしましょう、合同コンパやめて」と合コンが分からない可能性を考えて、楽しそうな声で言い直した長野氏。

初めての一人暮らしに対するアドバイスは「戸締りをしっかりしてほしい。ちゃんと鍵をかけたかどうか（確認）。あと、火を消したかどうか、ですね」とキッパリ。「そういうのは一人暮らし、ちょっと気を付けてほしいですね」と優しい声でアドバイスを送っていた。