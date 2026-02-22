＜速報＞米ツアー2勝目へ 岩井千怜がトップタイでラスト3Hへ
＜ホンダLPGAタイランド 最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。ツアー2勝目を狙う岩井千怜が6つ伸ばし、トータル23アンダー・首位タイでラスト3ホールに入っている。
【最新】切れ味バツグン 岩井千怜の最新1Wスイング
1番から2連続バーディ発進を切ると、7番パー5ではグリーン手前のフェアウェイからチップインイーグルを奪取。後半10番パー5でも2オンイーグルを奪い、世界1位ジーノ・ティティクル（タイ）と首位を並走している。畑岡奈紗と山下美夢有はトータル13アンダー・18位タイ。古江彩佳と吉田優利はトータル12アンダー・24位タイ、竹田麗央はトータル11アンダー・31位、勝みなみはトータル9アンダー・35位タイにつけている。岩井明愛はトータル5アンダー・48位タイ、馬場咲希はトータル2アンダー・53位タイ。吉田鈴、笹生優花、宮田成華はトータルオーバーパーで苦戦している。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。
