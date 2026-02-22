フィギュア女子ロシア出身選手に「高得点」の背景　カザフ審判の“不可解”な採点が波紋　米誌が指摘【冬季五輪】

ペトロシャンに対して不可解な採点があったようだ(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで、カザフスタンの審判による採点が波紋を広げている。

米誌『Forbes』は、カザフスタンのナデジュダ・パレツカヤ審判がロシアから中立選手として参加している6位のアデリア・ペトロシャンに対して行った採点に疑問を呈している。

ペトロシャンは転倒もありながら、フリーで自己ベストとなる141.64点をマークしており、同誌は「『トップグループ』の中で転倒したのは、アデリア・ペトロシャンただ一人だった。それにもかかわらず、パレツカヤ氏は、ロシア（のアデリア）こそがオリンピックの金メダルに値すると感じていた」と伝えている。

同種目は、米国のアリサ・リウが金メダル、坂本花織が銀メダル、中井亜美が銅メダルを獲得し、幕を閉じた。

「パレツカヤ氏はこれとは明らかに異なる裁定を下していた。9人の審判団による詳細な採点結果から、このカザフスタンの審判によるスコアが、他の審判員とは著しく乖離していたことが明らかになった」と伝えており、同氏が採点した合計は以下の通りだという。カッコ内は平均値との乖離を示している。

1位 アデリア・ペトロシャン 223.27点 (+8.74)

2位 中井亜美 221.11点 (-1.95)

3位 坂本花織 220.11点 (-4.79)

4位 アリサ・リウ 218.25点 (-8.54)

5位 千葉百音 215.89点 (-1.99)