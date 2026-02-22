フリーアナウンサーの根本美緒さん（47）が2026年2月13日、自身のインスタグラムを更新。事務所の新年会に参加した際の関口宏さん（82）の近影を披露した。

「お父さん達（関口さんと北野先生）に長生きしてもらって」

根本さんは、「事務所新年会パート4」「三桂創立50周年」と報告し、関口さんや北野大さん（83）ら豪華なメンバーがそろう集合写真を投稿。「その50年を振り返るVTRをマネージャーが作ってくれていてみんなの若い頃が見られました」とつづっていた。

また、「50年の長い歴史の中でその中に入れて頂き有り難い限りです」とし、「わたしも21年お世話になってますが、みんな家族みたいでほんと居心地のいい事務所です」という。「お父さん達（関口さんと北野先生）に長生きしてもらって更なる10年20年盛り上げていきたいところです」と締めくくっていた。

この投稿には、「レジェンド健在ですね」「集合写真本当に素敵ですね」「元気そうで良かった」「凄いメンバー」「お元気そうでなにより」といったコメントが寄せられていた。

関口宏さんは2024年3月31日、1987年の番組スタート時から、36年半にわたって総合司会を務めてきたTBSの朝の報道番組「サンデーモーニング」（日曜午前8時）を勇退。同番組は現在、2代目総合司会をフリーアナウンサーの膳場貴子さん（50）がつとめる。