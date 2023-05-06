大谷は敵地・エンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場

ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われるエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場する。山本由伸投手はオープン戦開幕投手を務める。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場へ仕上げに入る。

WBCで打者に専念する大谷は、キャンプ地・アリゾナで順調に調整を進めてきた。今キャンプ8日間で4度のライブBPを行い、10打席に立って9打数2安打1四球。20日（同21日）にはブルペンで16球を投じるなど、投打でフル稼働が期待されるシーズンへ向けても精力的にトレーニングをしている。

同じくWBC出場する山本は1次ラウンド初戦の3月6日のチャイニーズタイペイ戦（東京ドーム）での先発が有力視されている。すでに2度のライブBPに登板するなどハイペースで調整。前日20日はブルペンで21球を投げて最終調整した。

WBC米国代表に選出されているウィル・スミス捕手とバッテリーを組む。山本はオープン戦にもう1試合登板する可能性があり、2月末に大谷と別に帰国する見込みとなっている。（Full-Count編集部）