m-flo¤¬2·î19Æü¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¡ãm-flo 25th ANNIVERSARY LIVE ¡ÈSUPERLIMINAL¡É¡ä¤ÈÂê¤·¤¿Ã±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£

¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿

¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÇJ-POP¥·¡¼¥ó¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦m-flo¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£Ä¾Á°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿10ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPERLIMINAL¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¤ÎÂ­À×¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¼¨¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÅ¸³«¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

²ÐÀ±¹Ô¤­¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥¹¥È¥í¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢½ÐÈ¯¡Ê³«±é¡Ë¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¸½¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¾ìÆâ¤Î²¹ÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤Û¤É¤Î·ã¤·¤¤À¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£¤ª¤è¤½6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤À¤±¤Ë¡¢Ä¹¤¤´ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£

¤½¤·¤ÆÅÅ»Ò²»¤ÈÀ¸¥Ô¥¢¥Î¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖMARS DRIVE¡×¤À¡£º£²ó¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ø±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï4¥Ô¡¼¥¹¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¥»¥Ã¥È¡£À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¥°¥ë¡¼¥ô¥£¤ÇÇ®¤¯¡¢µÒÀÊ¤ò½Ö»þ¤Ë¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÔÉÔ²ÄÇ½¤ÊÊÉ¾è¤ê±Û¤¨¤í¡Õ¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²Î¤¦¤³¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢½Ëº×¥à¡¼¥É¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖgET oN!¡×¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¶«¤Ö¡ÖNo Question¡×¤È¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏ¢Â³¤ÇÌó7,000¿Í¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿µÒÀÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£

ËÁÆ¬3¶Ê¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¡È¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬Ë¬¤ì¤¿¡É¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸ß¤¤¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¦VERBAL¡¢LISA¡¢¡ùTaku¡£¤½¤ó¤ÊÌµ¸À¤Î²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüºÇ½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶Ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£eill¤È¸þ°æÂÀ°ì¤ò·Þ¤¨¤Æ±éÁÕ¤·¤¿¡Ötell me tell me¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÈæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¸ì¡¿±Ñ¸ì¡¿´Ú¹ñ¸ì¤Ë¤è¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿²Î»ì¤Ë¡¢»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å¤â¹ñ¶­¤ò±Û¤¨¤¿³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£

°ú¤­Â³¤­eill¤È°ì½ï¤Ë¡ÖEKO EKO¡×¤òÇ®¾§¡£2025Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ZICO¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¸¶¶Ê¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥­¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤è¤êÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¾¡Éé¡£¥é¥¤¥Ö±Ç¤¨¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë´ÑµÒ¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤À¡£

¤³¤³¤ÇBPM¤ÎÂ®¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Ò¤ÈµÙ¤ß¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ó¥»¥Ý¥Ã¥×¡ÖELUSIVE¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿LISA¤Ï¡¢´°àú¤Ê¥Ð¥Ã¥­¥ó¥°¤Ç»Ù¤¨¤ë¡ùTaku¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Öº£²ó¤Î¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÌë¤â¿²¤Ê¤¤¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡ùTaku¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤­¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢º£²ó¤Ï¡È°¦¤·¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éº£¤Ï°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢30Ç¯¤â35Ç¯¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡×¡£¤½¤¦¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ëÈà½÷¤ÎÌÜ¤Ï²¹¤«¤¯¡¢¾¯¤·¤¦¤ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£

Ã»¤¤¥È¡¼¥¯¤Î¸å¤Ï¡¢½é´ü¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¥½¥ó¥°¡ÖCome Back To Me¡×¤òÇ®¾§¡£ÅÓÃæ¤ÇÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£m-flo¤È¸À¤¨¤Ð¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½ö¾ðÅª¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡£

¼¡¤Î¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ç¤Ï3Ì¾¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï! ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«!¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏBONNIE PINK¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖLove Song¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤¬¿§¤á¤­Î©¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Èm-flo¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï20Ç¯¶á¤¯Á°¡£°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ¸¤ÇÄ°¤±¤ë¤È¤ÏÃ¯¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤ËJP THE WAVY¤Î¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥Õ¥í¥¦¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡ÖToxic Sweet¡×¡¢Maya¤Î¤¿¤ª¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬¼çÌò¤Î¡Ö1CE AGAIN¡×¡¢¡ÖHyperNova¡×¤È¡¢²Î¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£

¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡£LISA¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¥¢¡¼¥Ð¥ó¥á¥í¥¦¤Ê¡Öbeen so long¡×¡¢½é´ü¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖHow You Like Me Now?¡×¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥é¥¤¥È¤Ê¥é¥Ã¥×¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¿·¶Ê¡ÖYou Got This¡×¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë²»À¤³¦¤â³ÊÊÌ¤Ç¤¢¤ë¡£Ëè²ó°Û¤Ê¤ë¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¶Ê¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡Èm-flo loves Who?¡É¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉý¤ò¹­¤²¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÎÉ¤¤²Î¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£

ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢º£ÅÙ¤Ï¤·¤Î¤À¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¤¬»²²Ã¤·¤¿¹ë²÷¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥í¥Ã¥¯¡ÖGateWay¡×¤Ç¾ìÆâ¤ò¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ØSUPERLIMINAL¡Ù¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Î¤À¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ü¥¤¥¹¤ÎÇ÷ÎÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Diggy-MO¡Ç¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¼¼Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡²ó¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Î¶¦±é¤òË¾¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£

Â³¤¯ÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÖCHARANGA¡×¤Ç´ÑµÒ¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä¤¬¡Öº£Ìë¡¢m-flo¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡ÖONE DAY¡×¡¢Adee A.¤¬¿­¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë²£¥Î¥ê¤Î¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¡ÖReckless¡×¡¢YOSHIKA¤¬°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¥¹¥í¡¼¥Ð¥é¡¼¥É¡Ölet go¡×¤È¡¢¥­¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢µÒÀÊ¤Î¶½Ê³¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£

¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×¡£Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Crystal Kay¤¬²Î¤¦¡ÖREEEWIND!¡×¤È¡ÖLove Don¡Çt Cry¡×¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÁ°¼Ô¤Ï¡Èm-flo loves Who?¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Åö»þ¤«¤Ê¤ê¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾ìÆâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£

¤³¤³¤Ç¥é¥¹¥È¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¥Á¥å¡¼¥ó¤ËºÇ¹â¤¹¤®¤ë¥¯¥ë¡¼¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¡¢RIP SLYME¤ò¾·¤­Æþ¤ì¤¿¡£¤¤¤­¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ë²ñ¾ì¤Ï¶½Ê³¤Î±²¤Ë¡£³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò3·î¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Ï¡¢m-flo¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤­È´¤¤¤Æ¤­¤¿ÀïÍ§¤Ç¤¢¤êÃç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2ÁÈ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤Ç¤Î½é¶¦±é¤Ë¶½Ê³¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£¤ä¤¬¤ÆÁ´°÷¤¬²£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢¡ÖARIGATTO¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤Ç»¸ü¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹¬Ê¡´¶¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

ËÜÊÔ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ê¤¬¤¢¤ë¡×¤Èm-flo¤¬ÅÐ¾ì¡£melody.¤È»³ËÜÎÎÊ¿¤È¤È¤â¤Ë²Î¤Ã¤¿¡Ömiss you¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÂ¤Ó¡¢°ì½ï¤Ë25¼þÇ¯¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÀ¤Âå¤¬°Û¤Ê¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡¦¸ÄÀ­ÇÉ¤Î¥«¥é¡¼¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡¢¤½¤ì¤òÍÆ°×¤Ë¼Â¸½¤Ç¤­¤ëÎà¤¤¤Þ¤ì¤Ê¤ëÂ¸ºß¤¬m-flo¤Ê¤Î¤À¤È¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ë¥­¥ã¥¹¥È¤ò¸«¤ÆºÆÇ§¼±¤·¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£

³«»Ï¤«¤é2»þ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤Ï¤Ä¤¤¤Ë½ª¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£VERBAL¤Î¡ÖLast Tune¤ß¤ó¤Ê¤¬Drop It¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹Á´°÷¤Ç¤ÎDrop It¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Öcome again¡×¡£¥ª¡¼¥ë¥­¥ã¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¸å¡¢3¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢VERBAL¡¢LISA¡¢¡ùTaku¤Îå«¤Î¶¯¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÂåÌ¾»ìÅª¤Ê1¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÆ²ñ¤òÀÀ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏËþÂ­¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Èµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£

¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡ùTaku¤È VERBAL¡¢LISA¤Ï¡Ö¥ê¥ß¥Ê¥ë´ü´Ö¡Ê½¼ÅÅ´ü´Ö¡Ë¡×¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î´Ö¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤ä¸ø±é¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢¼¡¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÈ¼«¤Î¡Èloves¡É¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÃÛ¤¤¤Æ¤­¤¿ m-flo¡£¼«¿È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎò»Ë¤òÁí³ç¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤â¹Ô¤Ã¤¿3¿Í¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«--¡£¥ê¥»¥Ã¥È¡¿¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¡ÈÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£

Ê¸¡ý¤Þ¤Ä¤â¤È¤¿¤¯¤ª
¼Ì¿¿¡ýTOMOYA ¡ÈTANY¡É TANIGUCHI, HIROYA TAKADA, YUSUKE KITAMURA, YUKITAKA AMEMIYA

◾️¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãm-flo 25th ANNIVERSARY LIVE ¡ÈSUPERLIMINAL¡É¡ä
01​. MARS DRIVE
02​. gET oN!
03​. No Question
04​. tell me tell me(loves Sik-k & eill & ¸þ°æÂÀ°ì)
05​. EKO EKO(loves ZICO, eill)
06​. ELUSIVE(loves n-choco)
07​. Come Back To Me
08​. Love Song(loves BONNIE PINK)
09​. Toxic Sweet(feat​.JP THE WAVY)
10​. 1CE AGAIN(loves Maya)
11​. HyperNova(loves Maya)
12​. been so long
13​. How You Like Me Now?
14​. You Got This
15​. GateWay(loves Diggy¡ÇMO & ¤·¤Î¤À¤ê¤ç¤¦¤¹¤±)
16​. CHARANGA(loves ELECTRONICOS FANTASTICOS!)
17​. ONE DAY(loves ²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä)
18​. Reckless(loves Adee A​.)
19​. let go(loves YOSHIKA)
20​. REEWIND!(loves Crystal Kay)
21​. Love Don¡Çt Cry(loves Crystal Kay)
22​. ARIGATTO(loves RIP SLYME)
23​. miss you(loves melody​. & »³ËÜÎÎÊ¿)
24​. come again

m-flo 10th ALBUM¡ØSUPERLIMINAL¡Ù
2025Ç¯2·î18Æü(¿å) Release
¹ØÆþ¡§https://m-flo.lnk.to/SUPERLIMINAL_PKG

¾¦ÉÊ·ÁÂÖ(Á´5·ÁÂÖ)
¢£Standard Edition(CD) / RZCD-67453 / \4,500+ÀÇ
¡¦CD
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(20P)
¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È(Á´3¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)
¡¦Ì¤¸ø³«¥Ç¥âQRÉõÆþ

¢£Deluxe Edition(CD+DVD/Blu-ray) / RZCD-67451/B¡¦RZCD-67452/B / ½é²ó¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ/ \9,000+ÀÇ
¡¦CD
¡¦DVD/Blu-ray(Music Video)
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(32P)
¡¦¥¸¥ã¥±¼Ì¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È
¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¥Ü¥¤¥¹QRÉõÆþ

¡Úmu-mo shop ¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄê¡Û
¢£Exclusive Edition(2CD+2DVD/Blu-ray+Goods / RZZ1-67454¡Á5/B¡ÁC¡¦RZZ1-67456¡Á7/B¡ÁC / ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ / \20,000+ÀÇ
¡¦CD
¡¦MIX CD(Mix by ¡ùTaku Takahashi)
¡¦DVD/Blu-ray(DISC1 : Music Video)
¡¦DVD/Blu-ray(DISC2 : m-flo 20th Anniversary Live ¡ÈKYO¡É)
¡¦Goods
Special Book(32P)
Paper-basedVISION FRAME
FUTURE PASS 2525

¼õÃí´ü´Ö
2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¡Á2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)23:59

¢£ÆÃÅµ
¹ØÆþÆÃÅµ
ÈÆÍÑÆÃÅµ : ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(Á´3¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï)

ÃêÁªÆÃÅµ(mu-mo shopÆÃÅµ)
¡¦Standard Edition
±þÊçÃêÁª¤ÇSPECIAL EVENT¤Ø¤´¾·ÂÔ(1.2·î³«ºÅÍ½Äê)
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½

