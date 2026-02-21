¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ûm-flo¡¢25¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡ãSUPERLIMINAL¡ä¤Ç¼¨¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
m-flo¤¬2·î19Æü¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¡ãm-flo 25th ANNIVERSARY LIVE ¡ÈSUPERLIMINAL¡É¡ä¤ÈÂê¤·¤¿Ã±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÇJ-POP¥·¡¼¥ó¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦m-flo¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£Ä¾Á°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿10ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPERLIMINAL¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¼¨¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÅ¸³«¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²ÐÀ±¹Ô¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥¹¥È¥í¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢½ÐÈ¯¡Ê³«±é¡Ë¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¸½¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¾ìÆâ¤Î²¹ÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤Û¤É¤Î·ã¤·¤¤À¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£¤ª¤è¤½6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤À¤±¤Ë¡¢Ä¹¤¤´ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÅÅ»Ò²»¤ÈÀ¸¥Ô¥¢¥Î¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖMARS DRIVE¡×¤À¡£º£²ó¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ø±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï4¥Ô¡¼¥¹¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¥»¥Ã¥È¡£À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¥°¥ë¡¼¥ô¥£¤ÇÇ®¤¯¡¢µÒÀÊ¤ò½Ö»þ¤Ë¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÔÉÔ²ÄÇ½¤ÊÊÉ¾è¤ê±Û¤¨¤í¡Õ¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²Î¤¦¤³¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢½Ëº×¥à¡¼¥É¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖgET oN!¡×¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¶«¤Ö¡ÖNo Question¡×¤È¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏ¢Â³¤ÇÌó7,000¿Í¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿µÒÀÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÁÆ¬3¶Ê¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¡È¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬Ë¬¤ì¤¿¡É¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸ß¤¤¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¦VERBAL¡¢LISA¡¢¡ùTaku¡£¤½¤ó¤ÊÌµ¸À¤Î²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüºÇ½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶Ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£eill¤È¸þ°æÂÀ°ì¤ò·Þ¤¨¤Æ±éÁÕ¤·¤¿¡Ötell me tell me¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÈæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¸ì¡¿±Ñ¸ì¡¿´Ú¹ñ¸ì¤Ë¤è¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿²Î»ì¤Ë¡¢»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å¤â¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
°ú¤Â³¤eill¤È°ì½ï¤Ë¡ÖEKO EKO¡×¤òÇ®¾§¡£2025Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ZICO¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¸¶¶Ê¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤è¤êÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¾¡Éé¡£¥é¥¤¥Ö±Ç¤¨¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë´ÑµÒ¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤³¤³¤ÇBPM¤ÎÂ®¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Ò¤ÈµÙ¤ß¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ó¥»¥Ý¥Ã¥×¡ÖELUSIVE¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿LISA¤Ï¡¢´°àú¤Ê¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¤Ç»Ù¤¨¤ë¡ùTaku¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Öº£²ó¤Î¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÌë¤â¿²¤Ê¤¤¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡ùTaku¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢º£²ó¤Ï¡È°¦¤·¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éº£¤Ï°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢30Ç¯¤â35Ç¯¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡×¡£¤½¤¦¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ëÈà½÷¤ÎÌÜ¤Ï²¹¤«¤¯¡¢¾¯¤·¤¦¤ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
Ã»¤¤¥È¡¼¥¯¤Î¸å¤Ï¡¢½é´ü¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¥½¥ó¥°¡ÖCome Back To Me¡×¤òÇ®¾§¡£ÅÓÃæ¤ÇÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£m-flo¤È¸À¤¨¤Ð¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½ö¾ðÅª¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡£
¼¡¤Î¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ç¤Ï3Ì¾¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï! ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«!¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏBONNIE PINK¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖLove Song¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤¬¿§¤á¤Î©¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Èm-flo¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï20Ç¯¶á¤¯Á°¡£°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ¸¤ÇÄ°¤±¤ë¤È¤ÏÃ¯¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤ËJP THE WAVY¤Î¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥Õ¥í¥¦¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡ÖToxic Sweet¡×¡¢Maya¤Î¤¿¤ª¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬¼çÌò¤Î¡Ö1CE AGAIN¡×¡¢¡ÖHyperNova¡×¤È¡¢²Î¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡£LISA¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¥¢¡¼¥Ð¥ó¥á¥í¥¦¤Ê¡Öbeen so long¡×¡¢½é´ü¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖHow You Like Me Now?¡×¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥é¥¤¥È¤Ê¥é¥Ã¥×¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¿·¶Ê¡ÖYou Got This¡×¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë²»À¤³¦¤â³ÊÊÌ¤Ç¤¢¤ë¡£Ëè²ó°Û¤Ê¤ë¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¶Ê¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡Èm-flo loves Who?¡É¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÎÉ¤¤²Î¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢º£ÅÙ¤Ï¤·¤Î¤À¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¤¬»²²Ã¤·¤¿¹ë²÷¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥í¥Ã¥¯¡ÖGateWay¡×¤Ç¾ìÆâ¤ò¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ØSUPERLIMINAL¡Ù¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Î¤À¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ü¥¤¥¹¤ÎÇ÷ÎÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Diggy-MO¡Ç¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¼¼Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡²ó¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Î¶¦±é¤òË¾¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
Â³¤¯ÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÖCHARANGA¡×¤Ç´ÑµÒ¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä¤¬¡Öº£Ìë¡¢m-flo¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡ÖONE DAY¡×¡¢Adee A.¤¬¿¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë²£¥Î¥ê¤Î¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¡ÖReckless¡×¡¢YOSHIKA¤¬°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¥¹¥í¡¼¥Ð¥é¡¼¥É¡Ölet go¡×¤È¡¢¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢µÒÀÊ¤Î¶½Ê³¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×¡£Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Crystal Kay¤¬²Î¤¦¡ÖREEEWIND!¡×¤È¡ÖLove Don¡Çt Cry¡×¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÁ°¼Ô¤Ï¡Èm-flo loves Who?¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Åö»þ¤«¤Ê¤ê¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾ìÆâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¥é¥¹¥È¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¥Á¥å¡¼¥ó¤ËºÇ¹â¤¹¤®¤ë¥¯¥ë¡¼¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¡¢RIP SLYME¤ò¾·¤Æþ¤ì¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ë²ñ¾ì¤Ï¶½Ê³¤Î±²¤Ë¡£³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò3·î¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Ï¡¢m-flo¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿ÀïÍ§¤Ç¤¢¤êÃç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2ÁÈ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤Ç¤Î½é¶¦±é¤Ë¶½Ê³¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£¤ä¤¬¤ÆÁ´°÷¤¬²£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢¡ÖARIGATTO¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤Ç»¸ü¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹¬Ê¡´¶¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜÊÔ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ê¤¬¤¢¤ë¡×¤Èm-flo¤¬ÅÐ¾ì¡£melody.¤È»³ËÜÎÎÊ¿¤È¤È¤â¤Ë²Î¤Ã¤¿¡Ömiss you¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÂ¤Ó¡¢°ì½ï¤Ë25¼þÇ¯¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÀ¤Âå¤¬°Û¤Ê¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡¦¸ÄÀÇÉ¤Î¥«¥é¡¼¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡¢¤½¤ì¤òÍÆ°×¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ëÎà¤¤¤Þ¤ì¤Ê¤ëÂ¸ºß¤¬m-flo¤Ê¤Î¤À¤È¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ò¸«¤ÆºÆÇ§¼±¤·¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
³«»Ï¤«¤é2»þ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ï¤Ä¤¤¤Ë½ª¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£VERBAL¤Î¡ÖLast Tune¤ß¤ó¤Ê¤¬Drop It¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹Á´°÷¤Ç¤ÎDrop It¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Öcome again¡×¡£¥ª¡¼¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¸å¡¢3¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢VERBAL¡¢LISA¡¢¡ùTaku¤Îå«¤Î¶¯¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÂåÌ¾»ìÅª¤Ê1¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÆ²ñ¤òÀÀ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Èµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡ùTaku¤È VERBAL¡¢LISA¤Ï¡Ö¥ê¥ß¥Ê¥ë´ü´Ö¡Ê½¼ÅÅ´ü´Ö¡Ë¡×¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î´Ö¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤ä¸ø±é¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢¼¡¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÈ¼«¤Î¡Èloves¡É¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ m-flo¡£¼«¿È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎò»Ë¤òÁí³ç¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤â¹Ô¤Ã¤¿3¿Í¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«--¡£¥ê¥»¥Ã¥È¡¿¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¡ÈÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
Ê¸¡ý¤Þ¤Ä¤â¤È¤¿¤¯¤ª
¼Ì¿¿¡ýTOMOYA ¡ÈTANY¡É TANIGUCHI, HIROYA TAKADA, YUSUKE KITAMURA, YUKITAKA AMEMIYA
◾️¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãm-flo 25th ANNIVERSARY LIVE ¡ÈSUPERLIMINAL¡É¡ä
01. MARS DRIVE
02. gET oN!
03. No Question
04. tell me tell me(loves Sik-k & eill & ¸þ°æÂÀ°ì)
05. EKO EKO(loves ZICO, eill)
06. ELUSIVE(loves n-choco)
07. Come Back To Me
08. Love Song(loves BONNIE PINK)
09. Toxic Sweet(feat.JP THE WAVY)
10. 1CE AGAIN(loves Maya)
11. HyperNova(loves Maya)
12. been so long
13. How You Like Me Now?
14. You Got This
15. GateWay(loves Diggy¡ÇMO & ¤·¤Î¤À¤ê¤ç¤¦¤¹¤±)
16. CHARANGA(loves ELECTRONICOS FANTASTICOS!)
17. ONE DAY(loves ²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä)
18. Reckless(loves Adee A.)
19. let go(loves YOSHIKA)
20. REEWIND!(loves Crystal Kay)
21. Love Don¡Çt Cry(loves Crystal Kay)
22. ARIGATTO(loves RIP SLYME)
23. miss you(loves melody. & »³ËÜÎÎÊ¿)
24. come again
m-flo 10th ALBUM¡ØSUPERLIMINAL¡Ù
2025Ç¯2·î18Æü(¿å) Release
¹ØÆþ¡§https://m-flo.lnk.to/SUPERLIMINAL_PKG
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ(Á´5·ÁÂÖ)
¢£Standard Edition(CD) / RZCD-67453 / \4,500+ÀÇ
¡¦CD
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(20P)
¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È(Á´3¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)
¡¦Ì¤¸ø³«¥Ç¥âQRÉõÆþ
¢£Deluxe Edition(CD+DVD/Blu-ray) / RZCD-67451/B¡¦RZCD-67452/B / ½é²ó¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ/ \9,000+ÀÇ
¡¦CD
¡¦DVD/Blu-ray(Music Video)
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(32P)
¡¦¥¸¥ã¥±¼Ì¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È
¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¥Ü¥¤¥¹QRÉõÆþ
¡Úmu-mo shop ¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄê¡Û
¢£Exclusive Edition(2CD+2DVD/Blu-ray+Goods / RZZ1-67454¡Á5/B¡ÁC¡¦RZZ1-67456¡Á7/B¡ÁC / ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ / \20,000+ÀÇ
¡¦CD
¡¦MIX CD(Mix by ¡ùTaku Takahashi)
¡¦DVD/Blu-ray(DISC1 : Music Video)
¡¦DVD/Blu-ray(DISC2 : m-flo 20th Anniversary Live ¡ÈKYO¡É)
¡¦Goods
Special Book(32P)
Paper-basedVISION FRAME
FUTURE PASS 2525
¼õÃí´ü´Ö
2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¡Á2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)23:59
¢£ÆÃÅµ
¹ØÆþÆÃÅµ
ÈÆÍÑÆÃÅµ : ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(Á´3¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï)
ÃêÁªÆÃÅµ(mu-mo shopÆÃÅµ)
¡¦Standard Edition
±þÊçÃêÁª¤ÇSPECIAL EVENT¤Ø¤´¾·ÂÔ(1.2·î³«ºÅÍ½Äê)
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
