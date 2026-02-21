¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃ¦¤°Æü¤â¶á¤¤¡©¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬°úÂà¼¨º¶¡£5Æü¤Ç34ºÐ¤Ë
¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬°úÂà¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥È¥¹½Ð¿È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È²¤½£¤Î¶¯¹ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£PSGÂàÃÄ¸å¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ºòÇ¯¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥È¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
2·î5Æü¤Ç34ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏÉ¨¤òÉé½ý¤·¡¢12·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£2·î¤ÎÃæ½Ü¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÍèÇ¯¤Î¤³¤È¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢(2026Ç¯¤Î)12·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°úÂà¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Ï1ÉÃ¤òÂç»ö¤ËÀº°ìÇÕÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤ÏWÇÕ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î½Ð¾ì¤Ï²ø¤·¤¤¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï2023Ç¯°Ê¹ßÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½ÂåÉ½»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£»á¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£