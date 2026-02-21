ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¡Ö»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤â¾å¤¬¤ë¡×¡¡Ê¡»Î²ÃÂå»Ò¤¬»ÔÌ±¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÅÁ¤¨¤¿¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À
µþÅÔ¥Þ¥é¥½¥óÄ¾Á°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤³¤·¤ä¤¹¹¾ì¡×¤ËÊ¡»Î²ÃÂå»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì
¡¡µþÅÔ¥Þ¥é¥½¥óÄ¾Á°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤³¤·¤ä¤¹¹¾ì¡×¤¬13Æü¤È14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¥³¡¼¥ë¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCW-X¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤ÆTeam CW-XÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÊ¡»Î²ÃÂå»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥é¥ó¥Ê¡¼°Ê³°¤âÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¥³¡¼¥¹¹¶Î¬Ë¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÄ¹Åç ¶³»Ò¡Ë
¡Ö¥¹¥²¡¼¡¢Ê¡»Î²ÃÂå»Ò¤¸¤ã¤ó¡×¡£ÂÁá¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ã¯¤Ë¸À¤¦¤È¤â¤Ê¤¯¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖµþÅÔ¥Þ¥é¥½¥ó2026¡×¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥´¡¼¥ëÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ëµþÅÔ»Ô´«¶È´Û¡¦¤ß¤ä¤³¤á¤Ã¤»¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñÁ°¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£½Ð¾ì¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¦²ñ¾ìÆâ¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¡ÖCW-X¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÎÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¸ÞÎØ4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¸µÎ¦¾åÁª¼ê¡¦Ê¡»Î²ÃÂå»Ò¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥ï¥³¡¼¥ë½÷»ÒÎ¦¾å¶¥µ»Éô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¡»Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤éµþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¼«¿È¤â¼ÂÁ©¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°Ë¡¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤Âç²ñ¥³¡¼¥¹¤Î¹¶Î¬Ë¡¤Þ¤Ç¡¢»²²Ã¤¹¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¼ª¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¼ó¤Þ¤Ç¤Û¤°¤ì¤Æ¡¢¸ÆµÛ¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¡Ö¾å¤êºä¤Ç¤Ï¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼¤ò¸«¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÀµÌÌ¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¶¹¤á¤ÎÊâÉý¤Ç¥È¥ó¥È¥ó¥È¥ó¥È¥ó¤È¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ËÁö¤ë¤È¤¤¤¤¡£ÂÀ¤â¤â¤ä¤ªÊ¢¤Ê¤É¡Ø¤¤¤í¤ó¤Ê¶ÚÆù¡¢»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¡¼¡Ù¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎÎÏ¤â»ý¤Á¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢³Ú¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ë¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥¹¾å¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ä»º¤Î¿ÎÏÂ»û¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¿ÎÏÂ»û¤ÎÁ°¤Ï¼ã¤á¤Î½¤¹ÔÁÎ¤ÎÊý¤â¥¬¥ó¥¬¥ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªË·¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥Ã¥´¥¯¤¤¤¤À¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏÀâ¡£²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤¦¤È¡Öµ¤Ê¬¤è¤¯¡¢¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¡×
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¸åÈ¾¤Ï»²²Ã¼Ô¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹Á°Æü¤ÎÌë¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ¸¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÂÎ¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯µþÅÔ¤ËÍè¤¿¤«¤é¡Ù¤ÈÉáÃÊ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¡ª¡×¤È²óÅú¡£Ä¹¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤ë¤¿¤á¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÎý½¬Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ÷Î¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ¹¤¤»þ´ÖÁö¤í¤¦¡£Í½ÁÛ¥¿¥¤¥à¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¡¢Æ°¤Â³¤±¤ëÎý½¬¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤Ë»þ´Ö¤Îµö¤¹¸Â¤êÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖËÜÈÖ¤ÏÌÀÆü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£¤«¤é¿å¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¬¥Ð¤Ã¤È°û¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°û¤à¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î´°Áö¤ò´ê¤¤¡¢»ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤ê¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ÔÌ±¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ï½é¿´¼Ô¤«¤é¥·¥ê¥¢¥¹¥é¥ó¥Ê¡¼¤Þ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡£º£Æü¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áö¤é¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÎÊýË¡¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¡»Î¤µ¤ó¡£¡ÖÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÀ°¤¨¤ë¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤â¾å¤¬¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤«¤éµ¤Ê¬¤è¤¯¡¢¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Áö¤ê¤¿¤¤°ÕÍß¤¬Í¯¤¤¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Áö¤ë»þ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³ûÀî±è¤¤¤òÁö¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³ûÀî±è¤¤¤ÏÉáÃÊÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä¡£±þ±çÃÄ¤äµë¿å½ê¤¬Àß±Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·Ê¿§¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡£Ëè²ó¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬Í§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°Õ³°¤ÊºÆ²ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡µþÅÔ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏÅÔ»Ô·¿¥Þ¥é¥½¥ó¤Î°ì¤Ä¡£º£Ç¯¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê42.195km¡Ë¡¢¥Ú¥¢±ØÅÁ¡Ê1¶è27.6km¡¢2¶è14.6km¡Ë¡¢¼Ö¤¤¤¹¶¥µ»¡Ê6.1km¡Ë¤È3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ¡£Ìó1Ëü6000¿Í¤¬À¾µþ¶ËÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ÎÊ¿°Â¿ÀµÜ¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¹Åç ¶³»Ò / Kyoko Nagashima¡Ë
Ä¹Åç ¶³»Ò
ÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¡¢·ò¹¯¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°µ»ö¤ò¼´¤Ë»¨»ï¡¢½ñÀÒ¡¢²ñ°÷»ï¤ÇÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£Ã´Åö½ñÀÒ¤Ë¡ØÀ¤³¦°ì¤ä¤»¤ëÁö¤êÊý¡Ù¡ØÀ¤³¦°ì¿¤Ó¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¡ÊÃæÌî¥¸¥§¡¼¥à¥º½¤°ìÃø¡Ë¤Ê¤É¡£