¡ÚÏÂÅÄ½¨¼ù¡Û¡Ê°Ê²¼¡¢ÏÂÅÄ¡Ë²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¿´Ë¤«¡×¤È¸À¤¦¤Î¤«¡©¡¡µÜÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´¼ñÌ£¤È¤«¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚµÜÆâµÁÉ§¡Û¡Ê°Ê²¼¡¢µÜÆâ¡Ë¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¤Õ¤¿¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏÌîµå¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤â¤³¤ì¡¢¤Û¤È¤ó¤É»Å»ö¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤Æ¤Í¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£µåÃÄ¡Êµì¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìîµå¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚµÜÆâ¡Û¤¤¤¨¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºåµÞ¤µ¤ó¤¬µåÃÄ¤ò¼êÊü¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÌîµå¥Á¡¼¥à¤òÇã¤Ã¤¿¤é°ìÈ¯¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ï¥×¥íÌîµå¤ò¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¤¤¤¶»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©
¡ÚµÜÆâ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¤À¤±¤É²¿²ó¤«²«¶â»þÂå¤òºî¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚµÜÆâ¡Û²«¶â¤ÈÄìÊÕ¡£Çç¤¤¤º¤ê²ó¤Ã¤¿»þ´ü¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û·Ð±Ä¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ìîµå¤ò¸«¤Æ¤ë»þ´Ö¤Ï¤ä¤Ï¤ê³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚµÜÆâ¡Û¤Ï¤¤¡£Ë°¤¤â¤»¤º¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£µå¾ì¤Ë¤â¹Ô¤¯¤·¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¡£¤¤¤Ä¤â²ÈÆâ¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤è¤¯¤âÌÛ¤Ã¤Æ²¿»þ´Ö¤â¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¤ï¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡ÛÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»Å»ö¤òËº¤ì¤é¤ì¤ë¾ì¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ï¡¢»Å»ö¤òÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚµÜÆâ¡Û»ä¤Ï´°Á´¤Ë»Å»ö¤òËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»Å»ö¿Í´Ö¡×¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ï¥±
¡ÚµÜÆâ¡Û¼Â¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£º£Æü¤ÏÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¤Ï¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡ÚµÜÆâ¡ÛÍ·¤ó¤Ç¤ë¤È¥Õ¥Ã¤È¤Í¡¢»Å»ö¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÚÆü¤ËµÙ¤ó¤ÇÆüÍË¤ÎÈÕ¤°¤é¤¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¹Í¤¨¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¡Ö²¶¡¢¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¡×¤È¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤³¤ì¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¾ï¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¤½¤Î¾ðÊó¤Ï°ú¤½Ð¤µ¤ì¤º¡¢Ç¾¤Î±ü¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬°ìÃ¶Ìµ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ý¥Ã¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÜÆâ¡Û¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡ÛÌîµå¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âÇ¾¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬±üÄì¤Ç¥Ñ¥Ã¤È繫¤¬¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£»Å»ö¥â¡¼¥É¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤À¤«¤é繫¤¬¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÜÆâ¡Û¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ»×µÄ¤È¡¢Í·¤ó¤Ç¤ë´Ö¤Ë¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¡Ö»Å»ö¿Í´Ö¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÏÃ¤È´Ø·¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾ï¤Ë»Å»ö¥â¡¼¥É¤À¤È±ü¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¤¬¤¦¤Þ¤¯繫¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¾¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¢¤²¤ë»þ´Ö¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¡ÖÁ°Æ¬ÍÕ¡×¤Î¿ê¤¨¤Ï40¡Á50Âå¤«¤é»Ï¤Þ¤ë
¡ÚµÜÆâ¡Û¶áº¢¤ÏºÇ¶á¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤°Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬10Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¤Û¤¦¡£
¡ÚµÜÆâ¡ÛºÇ¶á¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£Ç¾¤Ø¤ÎÆþ¤êÊý¤¬Çö¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û±Ô¤¤Æ¶»¡¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î´¶Æ°¤ä¶Ã¤¤Ê¤Éà´¶¾ð¤Î¥Õ¥Ã¥¯〞¤¬¤¢¤ë¤Èµ²±¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÇ¯¤ò¤È¤ë¤È´¶Æ°¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Çµ²±¤Ë»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚµÜÆâ¡Û¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤â¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡ÛËÍ¤¬¤è¤¯¸À¤¦¤Î¤Ï¡ÖÇ¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤é¶¯¤¤»É·ã¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Ï·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ë¤â´¶Æ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âç¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤·¡¢È¤¤¬Å¾¤ó¤Ç¤â¾Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Ç¯¤ò¤È¤ë¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤È´¶Æ°¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¶¯¤¤»É·ã¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚµÜÆâ¡Û¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡ÛµÜÆâ¤µ¤ó¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊª»ö¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤È¤Ï´¶Æ°¤Î¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡ÚµÜÆâ¡Û²¿¤Ë¿¨¤ì¤ë¤«¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦»×¤¦¤«¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò
»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â´¶Æ°¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡ÛÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¾²Ê³ØÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¶½Ì£¡¦´Ø¿´¡¦°ÕÍß¤Ê¤É¤Î´¶¾ðÉôÊ¬¤Ï¡ÖÁ°Æ¬ÍÕ¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬»Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬Á°Æ¬ÍÕ¤Ï¡¢Ç¾¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ½é¤Ë½Ì¤ß»Ï¤á¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¶½Ì£¤ä¹¥´ñ¿´¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Áá¤¤¿Í¤À¤È40¡Á50Âå¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÜÆâ¡Û¤½¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¡©
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¤Ï¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤âµÜÆâ¤µ¤ó¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¡Ö¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¡×¡ÖÆ±¤¸Ãø¼Ô¤ÎËÜ¡×¤Ç¤Ï¿ê¤¨¤ë
¡ÚµÜÆâ¡Û¼«Ê¬¤Ç¤â¤Í¡¢»þ¡¹¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËèÆü¡¢ÌÀÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡ÛÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚµÜÆâ¡ÛÌÀÆü¤Ï¤¢¤Î¿Í¤È²ñ¤¦¤È¤«¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤«¤Í¡£¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤±¤ÉÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁêÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤È¤â¤È¤ÎÀ³Ê¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»Å»ö¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚµÜÆâ¡Û¤µ¤¢¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¼Â¤ÏÁ°Æ¬ÍÕ¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤äÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤âÁ°Æ¬ÍÕ¤ÏÃÃ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Æñ¤·¤¤¿ô³Ø¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÀ®ÀÓ¤Î¤¤¤¤¿Í¡áÁ°Æ¬ÍÕ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÁ°Æ¬ÍÕ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¿ÍÎà¤À¤±¤é¤·¤¤¡£ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÂÐ½è¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯Ã£¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤ë¤È¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤Ï¿ê¤¨¤ë¡£
¡ÚµÜÆâ¡Û¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤¬¿ê¤¨¤ë¤È¡¢ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤Ø¤ÎÂÐ±þÇ½ÎÏ¤âÍî¤Á¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤·¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡ÖÆ±¤¸Ãø¼Ô¤ÎËÜ¤·¤«ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï50Âå¤°¤é¤¤¤«¤é¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÜÆâ¡ÛËÁ¸±¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¤Ï¤¤¡£Ñ¨±Û¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ã¤ÆÁ°Æ¬ÍÕ¤ò»È¤¦½¬´·¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾å¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢Àµ²ò¤Î¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£¼Â¸³¤äËÁ¸±¤Ï¹¥¤ß¤Þ¤»¤ó¡£³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤âÀµ¤·¤¤Åú¤¨¤ò½Ð¤¹¿Í¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£¼Â¸³¤äËÁ¸±¤ò¤¹¤ë¿Í¤òÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤¬¼ã¤µ¤ÎÈë·í
¡ÚµÜÆâ¡Û¤½¤ÎÅÀ¡¢»ä¤Î²ñ¼Ò¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Æü¡¹¿·¤¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¾Î¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Åö½é¤Ï¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¼¡¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤È¤É¤¦Àï¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Ê¤É¤Ê¤É´Ø¿´¤¬¼¡¡¹¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤Á¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤È»×¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚµÜÆâ¡Û¤¤¤ä¤¢¡Ä¡Ä¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Ï·Ð±Ä¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¿ÀÍÍ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤óÍ¥¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ë»þ¤Ï¥°¥ì¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ë¿Í¤Î¿®¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÜÆâ¡Û½é¤á¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤Ï¿ÀÍÍ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤¹¤¬¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
Àº¿À²Ê°å
1960Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Àº¿À²Ê°å¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê½õ¼ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¡¼¥ë¡¦¥á¥Ë¥ó¥¬¡¼Àº¿À°å³Ø¹»¹ñºÝ¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£¹¬ÎðÅÞÅÞ¼ó¡£Î©Ì¿´ÛÂç³ØÀ¸Ì¿²Ê³ØÉôÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê°åÎÅ·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£Àîºê¹¬ÉÂ±¡Àº¿À²Ê¸ÜÌä¡£¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯Áí¹ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø70ºÐ¤¬Ï·²½¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡Ù¡Ê»íÁÛ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¤¤¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¸å¤ÏÍ×ÎÎ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡ØÉÔ°Â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý½Ñ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤«¤é¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¼÷Ì¿¤ò»È¤¤¤¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤¬¾¡¤Á Ç¯¤ò¤È¤ë¤Û¤É¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×Êë¤é¤·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡ÊÀº¿À²Ê°å ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ë