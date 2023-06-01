¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Çµã¤¯Í½Äê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¹âÌÚÈþÈÁ¡¢»Ð¤Î¥Ï¥°¡õ¼èºà¤ÇÎÞÁ£·è²õ¡¡ÌÀ¤«¤·¤¿¶»Ãæ
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï¡¢1Ê¬54ÉÃ86¤Ç6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¤Î¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¹âÌÚ¤¬»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£ºÇ½ªÂè15ÁÈ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤¨¤ë¥¿¥¤¥à¤Ç»Ä¤ê1¼þ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼ºÂ®¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥Á¤ä¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë»þ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬´¥¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¤ÇÃæ·Ñ²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»Ð¡¦ºÚÆá¤µ¤ó¤«¤éÊú¤¤·¤á¤é¤ì¡¢Ä¾ÀÜ¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Þ¤¿ÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡ºÚÆá¤µ¤ó¤«¤é¡Ö1500¥á¡¼¥È¥ë¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¹âÌÚ¤Ï¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î1¼þ¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Çµã¤¯Í½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï500¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ¼¡£ÆüËÜ½÷»Ò¤Ç½é¤á¤Æ¥á¥À¥ë¿ô¤òÄÌ»»10¸Ä¤Ë¾è¤»¤¿¡£4ÅÙÌÜ¤ÎÌ´ÉñÂæ¤ò½ª¤¨¡¢¹âÌÚ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡¢º£¤Ï¡Ø¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡×¤È»Ð¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÚÆá¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤¤¤ä¤¡¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤ÈËå¤òÏ«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë