村上宗隆「すごく充実」　打撃フォーム試行錯誤もＷＢＣへ向けて手応え　オープン戦初戦「４番・一塁」

◆米大リーグオープン戦 カブス―ホワイトソックス（２０日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２０日（日本時間２１日）、オープン戦初戦となる敵地・カブス戦のスタメンに「４番・一塁」で名を連ねた。カブスの鈴木誠也外野手（３１）も出場見込み。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で侍ジャパンに入った中心打者の２人が、いきなり初戦から対決する。オープン戦初戦へ向けて「ワクワクしています。初めてほかのチームの選手と試合をするので、そこが楽しみです」と心を躍らせた。

ヤクルトから、２年契約でホワイトソックス入りした村上。新天地１年目ながらＷＢＣにも出場する。メジャー投手の球速のスピード、ピッチクロック（投球時間制限）、一塁の守備など適応すべきことはたくさんあるが「タイミングですかね。ピッチャーに対しての。あと、守備もどんどんテンポが早いので、そういうところは難しかったです」と苦労も口にした。順応すべきポイントも認めながら、「いろいろ試してもいますし、自主トレからやってきたことも継続しながらやっている感じ。すごく充実した日々を過ごせていると思います。自分の悪い癖だったり、自分がどういうスイングするかとか、自分にあうものをピックアップしてやっている感じですね」と手応えも口にしていた。