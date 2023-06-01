「The History Collection -PlayStation™-」【ガチャ撮り下ろし】懐かしのメモリーカードや各世代のコントローラー、代表タイトルまでミニチュア化！
タカラトミーアーツより、2月上旬に発売されるガチャ「The History Collection -PlayStation™-」。こちらは、ソニー・インタラクティブエンタテインメント（旧：ソニー・コンピュータエンタテインメント時代を含む）から発売された、歴代のPlayStation™をミニチュア化したものだ。
ラインナップされているのは、「PlayStation™」と「PlayStation™2」、「PlayStation™3」、「PlayStation™4」といった過去の機種に加えて、現行の「PlayStation™5」までが含まれている。いずれも本体を再現しているだけではなく、コントローラーやメモリーカードなどの周辺機器に加えてソフトもセットになっているところが特徴だ。
PlayStation™＆「アークザラッド」
こちらの「PlayStation™」は、1994年12月3日に発売された初代PlayStation™をモチーフにしたものだ。これまで発売されてきたPlayStation™シリーズは、登場から終売されるまでずっと同じモデルになっているというわけではなく、その時々でモデルチェンジが行われてきた。
そのために時期によっても見た目が変化しているのだが、今回ミニチュア化されたのは初代のモデルである。背面側には、後に省略されるコンポジット端子が設置されているほか、ディスクトレイのフタが開閉できるなどギミックもしっかりと再現されている。
一瞬本物かと見間違うような出来映えだ。サイズは全幅約43mm
初期モデルは映像の出力端子が多かったが、そちらもしっかり再現
何気に背面側の再現度も高めだ
コントローラーとメモリーカードは自由に着脱可能だ
今回の「The History Collection -PlayStation™-」の素晴らしいところは、本体に加えて付属の周辺機器やソフトも含めてセットで入手できるところである。「初期のコントローラーはアナログスティックがなかったんだな」など、あらためて再発見できるところもあり、見ていて楽しい気分にさせてくれる。
「アークザラッド」のパッケージとディスクが付属
ディスクの黒い盤面も忠実に再現されている
本体のディスクトレイも手動で開けることができる
付属のディスクも設置可能
PlayStation™2＆「サルゲッチュ3」
こちらの「PlayStation™2」は、2000年3月4日より発売されたPlayStation™2をミニチュア化したものだ。後期に発売されたモデルではコンパクトにスリム化されていたが、今回モチーフになっているのは初期に発売されたモデルである。
黒いボディにブルーのグラデーションで「PS2」の文字が大きく描かれているなど、マシンの特徴もよく捉えられている。また、PlayStation™のロゴマークなども含めて細部までしっかりと再現されており、小さいながらも写真だけ見ていると本物かと見間違えるほどの出来映えだ。
グラデーションがかかったPS2のロゴが美しい。サイズは全高約50mm
小さなロゴマークも含めて作り込まれている
こちらは背面側だ
着脱可能なコントローラーとメモリーカードが付属
付属しているアイテムとしては、本体のほか「DUALSHOCK™2」を再現したコントローラーとメモリーカード、そしてミニチュアソフトとなっている。ソフトは「サルゲッチュ3」が付属しているのだが、こちらはパッケージのみならずディスクも付属しているのが嬉しい。
同梱されているソフトは「サルゲッチュ3」だ
パッケージ側は背面も楽しめる！
指で開けるのは難しいが、ディスクトレイも引き出すことが可能だ
もちろん付属のディスクを乗せることもできる
PlayStation™3＆「みんなのGOLF 5」
リリース当初はあまりの人気ぶりに、「物売るっていうレベルじゃねぇぞ」なんてネットミームまで誕生したPlayStation™3をモチーフにしたのがこちら。その後多数のバリエーションが登場したが、今回ピックアップされているのは初期に発売されたモデルだ。
ややテカリのある黒いボディカラーに、「PLAYSTATION 3」の文字が付けられている。ちなみに、この頃から本体にハードディスクを内蔵するようになってきたことからメモリーカードなどはなく、付属品はコントローラーとミニチュアソフトのみとなっている。
「PLAYSTATION 3」のロゴが目立つ。サイズは全高約54mm
こちらはディスクの出し入れはできない
電源が入れられそうな見た目だ
この辺りからワイヤレスコントローラーが当たり前になってきたのがわかる
付属しているコントローラーは、「DUALSHOCK™2」の進化版である「SIXAXIS™」だ。ミニチュアソフトのタイトルとして選ばれたのは、「みんなのGOLF 5」である。この本体とパッケージソフトを並べて飾っておくと、なぜだか当時の記憶が蘇ってきそうだ。
付属ソフトは「みんなのGOLF 5」
見ているだけで当時が蘇ってきそうだ
PlayStation™4＆「GRAVITY DAZE 2」
日本で2014年2月22日に発売されたPlayStation™4をモチーフにしたのがこちらだ。なんと12年も前に登場したマシンではあるが、今でも現役で通用するため所有している人も多いのではないだろうか？ 後に薄型モデルや上位版の「Pro」なども登場したが、今回ピックアップされているのは初期型のモデルである。
今でも現役で活躍しているマシンだ。サイズは全高約50mm
凹凸もそっくりそのまま！
横置きにしてもしっくりくる
同梱されているコントローラーは「DUALSHOCK™4」だ
同梱されているアイテムは、本体のほかワイヤレスコントローラーの「DUALSHOCK™4」と、ミニチュアソフトの「GRAVITY DAZE 2/重力的眩暈完結編：上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択」だ。特にソフト側の再現度は高く、これだけでもいろいろなタイトルを集めたくなるほどだ。
「GRAVITY DAZE 2/重力的眩暈完結編：上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択」のパッケージとディスクが付属
こちらはソフトの裏面
PlayStation™5＆「アストロボット」
今回の「The History Collection -PlayStation™-」では、基本的には初期モデルがピックアップされている。だが、現行機種をモチーフにしたこちらの「PlayStation™5」だけは、上位機種の「PlayStation™5 Pro」が採用されているところがユニークなポイントだ。
同モデルではディスクドライブは付属していないが、今回再現されているミニチュアではそちらが付けられた状態で再現されている。視覚的な特徴のひとつでもある本体カバーパネルのラインも入れられているなど、細部までこだわって作られている。
フェイスプレートにラインが入っている
背面の作り込みもすごい
本体とは別売りのディスクドライブが付けられた状態で再現されている
付属しているコントローラーは「DualSense™ワイヤレスコントローラー」だ
本体以外の付属品としては、コントローラーの「DualSense™ワイヤレスコントローラー」と、2024年に発売された「アストロボット」をモチーフにしたミニチュアソフトが同梱されている。あくまでもミニチュアではあるが、こうして本体とソフトを同時に手に入れることができると、初めてそのハードを入手したときの気分が味わえるから不思議だ。
同梱ソフトは「アストロボット」だ
「アストロボット」の裏面
こちらでご紹介してきた「The History Collection -PlayStation™-」は、2月上旬から順次発売が開始される予定だ。いずれも精巧に作られており、ゲーマーならずとも手に入れたくなるような仕上がりだが、見つけたときはなくなってしまう前にコンプリートしておくことをオススメする。
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.