【窘める】はなんて読む？優しく注意することを意味します！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「窘める」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、悪い点を指摘して改めるように諭す行為を指す言葉です。

いったい、「窘める」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。