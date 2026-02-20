【窘める】はなんて読む？優しく注意することを意味します！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「窘める」はなんて読む？
「窘める」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、悪い点を指摘して改めるように諭す行為を指す言葉です。
いったい、「窘める」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「たしな（める）」でした！
窘めるとは、相手のよくない点を穏やかに注意することを意味する言葉です。
元々この言葉は、「苦しむ」「悩む」といった意味を持つ漢字から派生したといわれています。
時代の変化とともに、狭い場所で身動きが取れないような窮屈さから、相手を思っての優しい注意や指導を意味するようになったのだとか。
みなさんは分かりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
ライター Ray WEB編集部