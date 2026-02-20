ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、初の公式ファンブック「COCO’S LOVE BOOK」（KADOKAWA）を2月24日に発売します。

【画像】うわ…めっちゃお得！ “3000円分”クーポン付き「ココス」公式ファンブックの誌面を見る！（5枚）

同誌には、全国のココスで使える割引チケット3000円分（500円×6回分）がセット。

誌面では、スペシャルグラビアとして「包み焼きハンバーグ」「ふわとろオムライス」「魚介のスープパスタ」「チョコパフェ」などの人気メニューを紹介。また、ハンバーグやステーキ、サイドメニュー、デザートなどのグランドメニューを人気ランキング形式で掲載しています。

さらに、オリジナルキャラクター「ココッスくん」、アレルギー情報サイト「Ta:bel（ターベル）」、公式アプリ「ココウェブ」など、“知って得する”最新トピックスも紹介されています。

価格は紙版が1320円（以下、税込み）。電子版は924円。電子版の発売日は3月3日で、割引チケットは付きません。

全国の書店、コンビニ、Amazon、楽天ブックスなどで販売されます。