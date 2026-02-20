スズキ「ソリオ」顔面刷新で存在感増！ トヨタ「ルーミー」好敵手の実力とは

約1年前となる2025年1月、スズキは「ソリオ」および「ソリオ バンディット」の一部仕様変更を実施し発売しました。

最大のトピックはバンディットのフロントフェイス刷新です。

【画像】超カッコいい！ これが「斬新ソリオ」です！（30枚以上）

新エンジン搭載や安全装備の拡充も含め、デザインが大きく変わったモデルの詳細と、販売現場やユーザーからの反響について、発売から1年経った現在、改めて解説します。

スズキのコンパクトトールワゴン「ソリオ」と「ソリオ バンディット」が、2025年1月16日に一部仕様変更を受けて発売されました。

この改良では、デザインの変更のみならず、パワートレインの更新や快適装備の追加など多岐にわたるアップデートが施されています。

特にカスタムモデルである「バンディット」は、フロントマスクを一新し、クラスを超えた存在感を主張するスタイルへと進化しました。

一部仕様変更において、最も視覚的な変化を遂げたのがエクステリアデザインです。

標準モデルの「ソリオ」は、フロントグリルのメッキ配置を横方向へ広げることで、ワイド感と落ち着きのある意匠へと変更されました。

一方で、上級モデルとして位置づけられる「ソリオ バンディット」は、より大きな変化を遂げています。

フロントグリルやバンパーの造形は複雑かつ立体的になり、メッキとブラックの加飾を組み合わせることで、迫力と上級感を強調しました。

従来モデルと比較しても、その堂々とした佇まいはサイズ以上の存在感を演出する仕上がりとなっています。

ボディカラーには、「ソリオ」に「スピーディーブルーメタリック ガンメタリック2トーンルーフ」が、「ソリオ バンディット」には「スピーディーブルーメタリック」がそれぞれ新たに設定され、選択肢の幅が広がりました。

見た目の変化だけでなく、中身の進化も見逃せません。

パワートレインには、新型「スイフト」にも採用されている高効率なZ12E型エンジンとCVTを新たに搭載。

これにより燃費性能と走行性能の両立を図っており、全車がマイルドハイブリッド搭載かつエコカー減税の対象となります。

機能面では、ユーザーからの要望が多かった「電動パーキングブレーキ」および「ブレーキホールド」がついに採用されました。

これにより、信号待ちなどの停車中にブレーキペダルから足を離しても停止状態が維持されるため、市街地走行での疲労軽減が期待できます。

また、安全機能もアップデートされています。検知対象を自転車や自動二輪車、交差点まで拡大した衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を標準装備。

アダプティブクルーズコントロール（ACC）には停止保持機能が追加され、車線維持支援機能も新たに搭載されたことで、ロングドライブ時の快適性が向上しています。

今回のマイナーチェンジに対し、市場はどのような反応を示しているのでしょうか。

とあるスズキの販売店スタッフは、今回の反響について次のように話しています。

「2025年1月にマイナーチェンジしたソリオ／ソリオ バンディットですが、とくにバンディットはフェイスデザインが大きく変わったことで、それまでソリオに興味のなかったお客様からの問合せもありました。

また別のお客様からは『ルーミーより存在感があって良いね』という声を頂いています」

直接の競合となるトヨタ「ルーミー」と比較しても、その押し出しの強いデザインが新たな顧客層の関心を引いているようです。

また、SNSやインターネット上では、実際のユーザーや目撃者から以下のような声が上がっています。

「マイナーチェンジでバンディットのデザイン変わりすぎ」

「前よりバンディットがイケてる」

「街中で新しいバンディットみて、一瞬何のクルマかわからなかった」

「親戚のおじさんがこのバンディット買ってて、びっくり」

「クルマ知らない人にはアルファードといって通用しそう…」

デザインの変更幅が大きかったことから、驚きとともに好意的に受け止められている様子がうかがえます。

※ ※ ※

デザインや装備が進化しても、ソリオが支持される根底にあるのは、そのパッケージングの妙です。

昨今の自動車市場では、3列シートまでは不要ですがスライドドアの利便性は欲しいという層から、コンパクトトールワゴンが根強く支持されています。

5ナンバー枠の全幅1695mmギリギリまで拡大するモデルが多い中、ソリオはあえて全幅を1645mmに抑えている点が特徴です。

この「マイナス50mm」の差は、狭い路地でのすれ違いや、商業施設の駐車場での乗降時に精神的な余裕を生みます。

最小回転半径も小さく、取り回しの良さは維持されています。そこに今回の改良で電動パーキングブレーキなどが加わり、日常の足としての完成度がさらに高まったと言えるでしょう。

直近の改良で、デザインの「迫力」と、道具としての「使い勝手」を高い次元でバランスさせたソリオ バンディット。激戦区のコンパクトトールワゴン市場において、注目の存在といえそうです。