◾️『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 DOUBLE SETLIST 〜オオカミDAY〜 Live at Sagami Women’s University Green Hall 2025.07.13』

BD / DVD

CD

詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A013689/579.html

各ECサイト：https://bio.to/KazuyoshiSaito_live2025_okami

※Blu-ray / DVD初回限定盤の写真集はカモシカ公演、オオカミ公演の仕様

Blu-ray

初回限定盤(BD＋写真集)VIZL-3111 / \9,350（税込）

通常盤(BD) VIXL-1911 / \6,050（税込）

DVD

初回限定盤(DVD＋写真集) VIZL-3144 / \8,030（税込）

通常盤(DVD) VIBL-2344 / \4,730（税込）

LIVE CD

初回限定盤(2CD＋GOODS) VIZL-3177 / \6,490（税込）

通常盤（2CD）VICL-66311〜312 / \3,520（税込）

＜Blu-ray / DVD収録曲＞

〜オオカミDAY〜

01 Hello! Everybody!

02 Stick to fun! Tonight!

03 無欲の空

04 ワンダーランド

05 ぼくらのルール

06 透明の地図

07 メトロに乗って

08 純愛

09 ワンモアタイム

10 ⽉の向こう側

11 天使の遺⾔

12 Small Stone

13 オモチャの国

14 幸福な朝⾷ 退屈な⼣⾷

15 社会⽣活不適合者

16 COLD TUBE

17 BUN BUN DAN DAN

18 虹

19 ⽉光

［ENCORE］

20 君の顔が好きだ

21 HAPPY

22 歩いて帰ろう

＜CD収録曲＞

〜オオカミDAY〜

DISC 1

01 Hello! Everybody!

02 Stick to fun! Tonight!

03 無欲の空

04 ワンダーランド

05 ぼくらのルール

06 透明の地図

07 メトロに乗って

08 純愛

09 ワンモアタイム

10 ⽉の向こう側

11 天使の遺⾔

12 Small Stone

DISC 2

01 オモチャの国

02 幸福な朝⾷ 退屈な⼣⾷

03 社会⽣活不適合者

04 COLD TUBE

05 BUN BUN DAN DAN

06 虹

07 ⽉光

[ENCORE]

08 君の顔が好きだ

09 HAPPY

10 歩いて帰ろう

[Bonus Track]

11 ベリー ベリー ストロング〜アイネクライネ〜(Live at Zepp Haneda 2025.07.29)

12 天国の⽉(Live at Zepp Haneda 2025.07.29)

※CD初回限定盤にのみBonus Track 2曲収録

「ベリー ベリー ストロング〜アイネクライネ〜」「天国の月」（Zepp Haneda 2025.07.29）

▼ビクターオンラインストア限定

https://victor-store.jp/artist/6971

▼「斉藤和義Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTERコラボ」

斉藤和義のブランド「Rock’n Roll Can Never Die」とレジャーブランド“コブマスター”が再コラボ。

コブマスターの象徴「コブベアー」にギターケースを持たせたオリジナル刺繍“コブロックベアー”が入った特別仕様です。さらに、斉藤和義オリジナルタグと、Rock’n Roll Can Never Die × コブマスターコラボタグ（シールとしても使用可能）が付属。デザイン性だけでなく、アウトドアやレジャー、日常使いにも便利な機能性を備えたアイテムです。コブマスター通常ラインとは異なる別注仕様で、すべて数量限定・再販なしのプレミアム商品となります。

コブマスター：https://cobmaster.jp

＜Ble-ray / DVD>

◆Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTER “BOSTON”

色 : KHAKI

サイズ : 縦39cm 横 48cm マチ 26cm

品質 : ナイロン

原産国：中国

※旅行から普段使いに最適な大容量ボストンバッグ。内部にポケット収納があり、そのポケット内に収納できる。コブマスターでは未販売の今回限りのオリジナルボストンになります。



◆Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTER “MOONSHAKE SHOULDER”

色 : KHAKI

サイズ : 縦30cm 横 30cm マチ 12cm

品質 : ポリエステル

原産国：中国

※収納力たっぷりのショルダーバッグ。両サイドにはペットボトルや折り畳み傘を収納できるオープンポケット。フロントポケットは手帳やiPadなども収納可。内には鍵を取り付けられるキーチェーンも付属。ショルダーストラップは取り外し可能で両端をバックルで止めることが出来るのでハンドバッグとしてやバッグインバッグ、自転車のハンドルに通したりとシーンに応じて多用途に使用可能。軽量＋撥水生地を使用。

＜CD＞

◆Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTER “SMART PHONE SHOULDER”

色 : KHAKI

サイズ : 縦19cm 横12.5cm マチなし

品質 : ポリエステル

原産国：中国

※スマホやメガネを収納できるショルダーバッグ。iPhone MAXも収納可能なサイズでバッグインバッグとしても使用可能。内部はボア加工のため、サングラスやリーディンググラスも収納でき、フロントポケットには鍵や小銭、リップクリーム等の小物を収納も可。コブマスターでは未販売の今回限りのオリジナル商品になります。

◆Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTER “ORIGINAL BIG T-SHIRTS”

色 : NAVY

サイズ : M/L肩幅56cm 身幅60cm 袖丈25cm 着丈 72cm

L/XL 肩幅59cm 身幅63cm 袖丈27cm 着丈 75cm

品質 : コットン

原産国：中国

※レジャーに最適な吸水速乾のピグメントTEE。流行のワイドシルエットでリラックスした着心地の1枚。ピグメント染めなので、色落ちによる経年変化も楽しめます。胸元には今回のオリジナル刺繍“コブロックベアー”。袖にはRock’n Roll Can Never Dieの刺繍入り。M/Lサイズは女性でもゆったり着れるサイズ、L/XLサイズは男女問わずにガバっと着たい人向け。

▼COBMASTER（コブマスター）

コブマスターは、1971年にイギリスで誕生したレジャーブランドです。A PAC IN LEISURE 【遊びを詰めて、出かけよう】をスローガンに、日常やレジャーをワクワクさせるモノ・コトを展開するブランドです。カラフルな色使いやユニークなアイデアをつめこんだ遊び心あふれるレジャーアイテムを提供いたします。さあ、遊びを詰めて出かけよう！

▼ビクターオンラインストア限定バンドル商品

Blu-ray＜カモシカ / オオカミ＞

初回限定盤(BD＋写真集)＋ボストンバッグ \20,350（税込）

初回限定盤(BD＋写真集)＋ムーンショルダー \19,250（税込）

DVD＜カモシカ / オオカミ＞

初回限定盤(DVD＋写真集)＋ボストンバッグ \19,030（税込）

初回限定盤(DVD＋写真集)＋ムーンショルダー \17,930（税込）

CD＜カモシカ / オオカミ＞

初回限定盤(2CD+GOODS)＋Tシャツ[XL/Lor L/M] \11,440（税込）

初回限定盤(2CD+GOODS)＋携帯＆メガネケース \13,640（税込）

▼VOS限定早期予約キャンペーン

VICTOR ONLINE STOREにて、下記対象商品(A〜D)のいずれかのセットを期間内にご予約いただいた方へ、本サイトのみのオリジナルポスターを数量限定でプレゼント致します。更に、送料無料にてお届けいたします。ぜひお早めにご予約ください！

・対象商品

全4カート

(A)初回限定盤BD＜カモシカ＞＋初回限定盤BD＜オオカミ＞＋ボストンバッグ＋ムーンショルダー

税込\39,600(税抜\36,000)

(B)初回限定盤DVD＜カモシカ＞＋初回限定盤DVD＜オオカミ＞＋ボストンバッグ＋ムーンショルダー

税込\36,960(税抜\33,600)

(C)初回限定盤CD＜カモシカ＞＋初回限定盤CD＜オオカミ＞＋Tシャツ[M/L]＋メガネ＆携帯ケース

税込\25,080(税抜\22,800円)

(D)初回限定盤CD＜カモシカ＞＋初回限定盤CD＜オオカミ＞＋Tシャツ[L/XL]＋メガネ＆携帯ケース

税込\25,080(税抜\22,800円)

・対象期間

2026年1月20日（火）18:00 〜 2026年2月15日（日）23:59

・ビクターオンラインストア

https://victor-store.jp/artist/6971

▼チェーン店別オリジナル特典情報

・タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type A

・HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type B

・Amazon：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type C

・楽天ブックス：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type D

・セブンネットショッピング：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type E

・ビクターオンラインストア：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type F

※ステッカーサイズは、H9.5cm×W5.8cm (予定)となります。

※特典のデザインは後日発表となります。

