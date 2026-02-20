斉藤和義、M!LK・佐野勇斗が全力疾走した「鏡よ鏡」MV公開
斉藤和義が、新曲「鏡よ鏡」のMVを公開した。
同曲は、松嶋菜々子主演のテレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』の主題歌として書き下ろされたもので、ドラマのテーマに合わせて「打ちのめされても、自分の信念は決して自分を裏切らない」というメッセージが込められているという。
MVには同ドラマのキャストのひとりで、若手俳優であり音楽グループM!LKのメンバー・佐野勇斗が出演している。監督は映像作家・高木聡が務め、佐野と高木は撮影中に何度も意見を交わし緻密に表現を模索していたとのこと。佐野が息を切らしながら真剣に前へ進む姿と立ち止まりもがく様子は、葛藤や迷い、そして一歩を踏み出す力強さなど楽曲に通じるテーマを見事体現した映像に仕上がっているという。
撮影後、佐野は「普段あまり走らないので、たくさん走って気持ちよかった。斉藤さんの歌とともに、僕の走る姿を楽しんでほしい」「自分も芸能界でいろいろと葛藤することが多かったのですが、楽曲『鏡よ鏡』の最後のフレーズがすごく刺さりました。立ち止まったり迷ったりしたときには、この斉藤さんの楽曲を聴いて、前を向こうと思えるような力を感じました」とコメントしている。
さらに、3月18日には、斉藤が全国ツアーを映像と音源で完全収録した作品『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 “DOUBLE SETLIST” 〜カモシカとオオカミ〜』がリリースされる。ダブルセットリスト形式のツアーならではの異なる演出やセットリストを、Blu-ray／DVDやCDで余すところなく楽しめるほか、初回限定盤には写真集やピンバッジなどの特典も付属。ライブ中の貴重な瞬間や舞台裏の様子も収められている。
◾️『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 DOUBLE SETLIST 〜カモシカDAY〜 Live at Sagami Women’s University Green Hall 2025.07.12』
2026年3月18日（水）リリース
詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A013689/579.html
各ECサイト：https://bio.to/KazuyoshiSaito_live2025_kamoshika
※Blu-ray / DVD初回限定盤の写真集はカモシカ公演、オオカミ公演の仕様
Blu-ray
初回限定盤(BD＋写真集) VIZL-3100 / \9,350（税込）
通常盤(BD) VIXL-1900 / \6,050（税込）
DVD
初回限定盤(DVD＋写真集)VIZL-3133 / \8,030（税込）
通常盤(DVD)VIBL-2333 / \4,730（税込）
LIVE CD
初回限定盤(2CD＋GOODS) VIZL-3166 / \6,490（税込）
通常盤（2CD）VICL-66300〜301 / \3,520（税込）
＜Blu-ray / DVD収録曲＞
〜カモシカDAY〜
01 俺たちのロックンロール
02 YOU & ME
03 攻めていこーぜ！
04 Endless
05 スナフキン・ソング
06 ⼩さな夜
07 ハミングバード
08 泣くなグローリームーン
09 真夜中のプール
10 負け⽝の詩
11 やわらかな⽇
12 無意識と意識の間で
13 素敵な匂いの世界
14 ⽼⼈の歌
15 シンデレラ
16 やさしくなりたい
17 ウナナナ
18 Always
19 明⽇⼤好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるんだ
[ENCORE]
20 歌うたいのバラッド
21 HAPPY
22 ずっと好きだった
◾️『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 DOUBLE SETLIST 〜オオカミDAY〜 Live at Sagami Women’s University Green Hall 2025.07.13』
詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A013689/579.html
各ECサイト：https://bio.to/KazuyoshiSaito_live2025_okami
※Blu-ray / DVD初回限定盤の写真集はカモシカ公演、オオカミ公演の仕様
Blu-ray
初回限定盤(BD＋写真集)VIZL-3111 / \9,350（税込）
通常盤(BD) VIXL-1911 / \6,050（税込）
DVD
初回限定盤(DVD＋写真集) VIZL-3144 / \8,030（税込）
通常盤(DVD) VIBL-2344 / \4,730（税込）
LIVE CD
初回限定盤(2CD＋GOODS) VIZL-3177 / \6,490（税込）
通常盤（2CD）VICL-66311〜312 / \3,520（税込）
＜Blu-ray / DVD収録曲＞
〜オオカミDAY〜
01 Hello! Everybody!
02 Stick to fun! Tonight!
03 無欲の空
04 ワンダーランド
05 ぼくらのルール
06 透明の地図
07 メトロに乗って
08 純愛
09 ワンモアタイム
10 ⽉の向こう側
11 天使の遺⾔
12 Small Stone
13 オモチャの国
14 幸福な朝⾷ 退屈な⼣⾷
15 社会⽣活不適合者
16 COLD TUBE
17 BUN BUN DAN DAN
18 虹
19 ⽉光
［ENCORE］
20 君の顔が好きだ
21 HAPPY
22 歩いて帰ろう
▼ビクターオンラインストア限定
https://victor-store.jp/artist/6971
▼「斉藤和義Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTERコラボ」
斉藤和義のブランド「Rock’n Roll Can Never Die」とレジャーブランド“コブマスター”が再コラボ。
コブマスターの象徴「コブベアー」にギターケースを持たせたオリジナル刺繍“コブロックベアー”が入った特別仕様です。さらに、斉藤和義オリジナルタグと、Rock’n Roll Can Never Die × コブマスターコラボタグ（シールとしても使用可能）が付属。デザイン性だけでなく、アウトドアやレジャー、日常使いにも便利な機能性を備えたアイテムです。コブマスター通常ラインとは異なる別注仕様で、すべて数量限定・再販なしのプレミアム商品となります。
コブマスター：https://cobmaster.jp
＜Ble-ray / DVD>
◆Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTER “BOSTON”
色 : KHAKI
サイズ : 縦39cm 横 48cm マチ 26cm
品質 : ナイロン
原産国：中国
※旅行から普段使いに最適な大容量ボストンバッグ。内部にポケット収納があり、そのポケット内に収納できる。コブマスターでは未販売の今回限りのオリジナルボストンになります。
◆Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTER “MOONSHAKE SHOULDER”
色 : KHAKI
サイズ : 縦30cm 横 30cm マチ 12cm
品質 : ポリエステル
原産国：中国
※収納力たっぷりのショルダーバッグ。両サイドにはペットボトルや折り畳み傘を収納できるオープンポケット。フロントポケットは手帳やiPadなども収納可。内には鍵を取り付けられるキーチェーンも付属。ショルダーストラップは取り外し可能で両端をバックルで止めることが出来るのでハンドバッグとしてやバッグインバッグ、自転車のハンドルに通したりとシーンに応じて多用途に使用可能。軽量＋撥水生地を使用。
＜CD＞
◆Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTER “SMART PHONE SHOULDER”
色 : KHAKI
サイズ : 縦19cm 横12.5cm マチなし
品質 : ポリエステル
原産国：中国
※スマホやメガネを収納できるショルダーバッグ。iPhone MAXも収納可能なサイズでバッグインバッグとしても使用可能。内部はボア加工のため、サングラスやリーディンググラスも収納でき、フロントポケットには鍵や小銭、リップクリーム等の小物を収納も可。コブマスターでは未販売の今回限りのオリジナル商品になります。
◆Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTER “ORIGINAL BIG T-SHIRTS”
色 : NAVY
サイズ : M/L肩幅56cm 身幅60cm 袖丈25cm 着丈 72cm
L/XL 肩幅59cm 身幅63cm 袖丈27cm 着丈 75cm
品質 : コットン
原産国：中国
※レジャーに最適な吸水速乾のピグメントTEE。流行のワイドシルエットでリラックスした着心地の1枚。ピグメント染めなので、色落ちによる経年変化も楽しめます。胸元には今回のオリジナル刺繍“コブロックベアー”。袖にはRock’n Roll Can Never Dieの刺繍入り。M/Lサイズは女性でもゆったり着れるサイズ、L/XLサイズは男女問わずにガバっと着たい人向け。
▼COBMASTER（コブマスター）
コブマスターは、1971年にイギリスで誕生したレジャーブランドです。A PAC IN LEISURE 【遊びを詰めて、出かけよう】をスローガンに、日常やレジャーをワクワクさせるモノ・コトを展開するブランドです。カラフルな色使いやユニークなアイデアをつめこんだ遊び心あふれるレジャーアイテムを提供いたします。さあ、遊びを詰めて出かけよう！
▼ビクターオンラインストア限定バンドル商品
Blu-ray＜カモシカ / オオカミ＞
初回限定盤(BD＋写真集)＋ボストンバッグ \20,350（税込）
初回限定盤(BD＋写真集)＋ムーンショルダー \19,250（税込）
DVD＜カモシカ / オオカミ＞
初回限定盤(DVD＋写真集)＋ボストンバッグ \19,030（税込）
初回限定盤(DVD＋写真集)＋ムーンショルダー \17,930（税込）
CD＜カモシカ / オオカミ＞
初回限定盤(2CD+GOODS)＋Tシャツ[XL/Lor L/M] \11,440（税込）
初回限定盤(2CD+GOODS)＋携帯＆メガネケース \13,640（税込）
▼VOS限定早期予約キャンペーン
VICTOR ONLINE STOREにて、下記対象商品(A〜D)のいずれかのセットを期間内にご予約いただいた方へ、本サイトのみのオリジナルポスターを数量限定でプレゼント致します。更に、送料無料にてお届けいたします。ぜひお早めにご予約ください！
・対象商品
全4カート
(A)初回限定盤BD＜カモシカ＞＋初回限定盤BD＜オオカミ＞＋ボストンバッグ＋ムーンショルダー
税込\39,600(税抜\36,000)
(B)初回限定盤DVD＜カモシカ＞＋初回限定盤DVD＜オオカミ＞＋ボストンバッグ＋ムーンショルダー
税込\36,960(税抜\33,600)
(C)初回限定盤CD＜カモシカ＞＋初回限定盤CD＜オオカミ＞＋Tシャツ[M/L]＋メガネ＆携帯ケース
税込\25,080(税抜\22,800円)
(D)初回限定盤CD＜カモシカ＞＋初回限定盤CD＜オオカミ＞＋Tシャツ[L/XL]＋メガネ＆携帯ケース
税込\25,080(税抜\22,800円)
・対象期間
2026年1月20日（火）18:00 〜 2026年2月15日（日）23:59
・ビクターオンラインストア
https://victor-store.jp/artist/6971
▼チェーン店別オリジナル特典情報
・タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type A
・HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type B
・Amazon：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type C
・楽天ブックス：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type D
・セブンネットショッピング：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type E
・ビクターオンラインストア：「カモシカとオオカミ」 オリジナルステッカー Type F
※ステッカーサイズは、H9.5cm×W5.8cm (予定)となります。
※特典のデザインは後日発表となります。
※楽天ブックス、Amazon.co.jpでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。
※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。
※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。
※特典対象店舗は順次追加となることがございます。
※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。
※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。
■「鏡よ鏡」
2026年1月9日（金）リリース
配信：https://jvcmusic.lnk.to/KazuyoshiSaito_Mirror-mirror
◆タイアップ／テレビ朝日系『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』
2026年1月8日スタート ※初回６分拡大スペシャル 【毎週木曜】 午後９：00〜放送
・公式ホームページ：https://www.tv-asahi.co.jp/okome/
・TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sraq1nkeu3
・X：https://x.com/okome_no_onna
・Instagram：https://www.instagram.com/okome_no_onna
・TikTok: https://www.tiktok.com/@okome_no_onna
