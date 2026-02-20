好きなものを語る熱量は、時に予想外の方向へと飛び火する。人気MC陣がサーティワンのアイスクリームへの愛を爆発させ、独自のこだわりをぶつけ合った。

【映像】「うま過ぎる」ぺえと稲田が絶賛するフレイバー

2月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

オープニングでは、放送日の2月19日が「チョコミントの日」であることに触れ、アイスクリームの好みの話題に。チョコミントを愛するRIHOに対し、ぺえと稲田は「苦手派」として意気投合する。ぺえは、チョコミントを食べる際「めっちゃ歯磨き粉！」と再確認してからでないと楽しめないと独特の感性を語った。

さらに話題は人気アイスクリーム店「サーティワン」のフレーバー選びへと発展。ぺえが「大体『キャラメルリボン』と『ポッピングシャワー』なの」と王道の選択を明かすと、稲田もこれに強く同意。特にキャラメルリボンについては「うま過ぎる」と絶賛した。しかし、稲田が「（うま過ぎるから）食べへんかも」と矛盾した発言を繰り出すと、ぺえから「満たされ過ぎる自分が怖いの？」と鋭いツッコミが飛び、スタジオを沸かせた。