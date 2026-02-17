この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「私の母国は“存在しない国”」16年間朝鮮学校に通った在日コリアンが語る、日本・韓国・北朝鮮への想い

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東大博士課程に在籍するパクくんが自身のYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」を更新し、「『あなたは反日ですか？』16年も朝鮮学校で育った在日コリアンの本音」と題した動画を公開。朝鮮学校に小中高大と16年間通った経験を持つ在日コリアンのYさんが、学校の実態や朝鮮総連との関わりについて率直に語った。



動画冒頭、パクくんから朝鮮学校での学びについて問われたY氏は、国語の授業が韓国語で行われる点や、歴史が「朝鮮歴史」と「日本歴史」に分かれている点を日本の学校との違いとして挙げた。一方で、英語や科学といった科目は日本の学校と同様であると説明した。



話題が朝鮮総連との関わりに及ぶと、Y氏は大学時代に月1回、総連関係者が講演に来る集会があったと明かした。しかし、その参加は強制ではなく「会議で寝てる学生もいましたし、別に行かないっていうのもあり」と、自由な雰囲気だったと振り返る。総連の活動に「めちゃめちゃ積極的にしてた学生で言ったら、ほんまに1割あるかないかぐらい」と述べ、多くの生徒が強い関わりを持っていたわけではない実態を語った。



また、学校での思想の自由は「全然自由です。強制はないんですよね」と断言。過去に北朝鮮がミサイルを発射した際には、自身や学校が嫌がらせを受けた経験から、子供心に「『何をしくれてんねん』って思ってた」と当時の本音を吐露。続けて、「北朝鮮大好きが逆にいないんじゃないかなと思うんですけど、僕らの代で言うと」と述べ、生徒が必ずしも北朝鮮を支持しているわけではないと強調した。



最後に「あなたの母国はどこですか？」という問いに対し、Y氏は「日本は自分が生まれて育った国」としながらも、自身のルーツは南北に分かれる前の「朝鮮」にあると回答。その上で、現在の地理で言えば先祖の故郷は北朝鮮にあたるとし、自身の複雑なアイデンティティについて語った。