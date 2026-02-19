2月17日、シンガーソングライターの星野源がメインパーソナリティーを務めるラジオ番組『星野源のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）が、3月末で終了することが発表された。突然の発表にショックを受けるファンも少なくないが、夫婦で “稼働減” の気配が漂っているようだ。

星野は番組中盤「大切なお話があります」と切り出し、3月31日の放送で最終回を迎えることを明かした。

「同番組は2016年3月28日からスタートしたため、放送10年のタイミングで幕を閉じることになります。星野さんは『僕が始めたころはそもそも長く続けられない場所だったんですよ。2年やれたら本当に長かったねっていうような場所だったんです』と、現在まで続けられた感謝を述べました。ただ、『本当にありがたいことに、やりたいことをやりきれたなと心から思います』と語り、10周年を区切りにすると説明したのです」（スポーツ紙記者）

毎週火曜日の深夜に放送された星野のラジオ番組が終了することに関して、Xでは

《源さんのラジオ大好きだから悲しみ》

《源ちゃんのANN終わるのか…結構寂しいもんやな》

など、惜しむ声が続出。一方で、

《おげんさんといっしょも終わり、星野源のオールナイトニッポンも終わる。終わらないと勝手に思っていたよ》

といった、最近の仕事に注目する声も見受けられる。

星野は、2021年に女優の新垣結衣と結婚したが、結婚後の夫婦の仕事には変化が見られるようになった。

「2025年3月に星野さんの冠バラエティ番組『おげんさんといっしょ』（NHK総合）が終了しました。同番組は、2017年から年に1回のペースで8年間続いていたため、ショックを受けるファンも多かったのです。

一方、妻の新垣さんも、2018年のドラマ『獣になれない私たち』（日本テレビ系）を最後に約8年間主演ドラマがなく、女優業が激減。2025年10月には、2011年からイメージキャラクターを務めた明治のチョコレート『メルティーキッス』から卒業しました。夫婦で稼働が減った印象を持たれたのかもしれません」（芸能記者）

星野は、2025年5月から10月まで国内9都市と台湾や韓国などを回る大規模なツアーを開催し、アーティスト活動は精力的におこなっている。ただ、このライブで気になるできごとがあったという。

「ツアー最終日、星野さんはライブのMCで『この6年、いろんなことがあって本当にうんざりでした』という発言をしたことが、ファンの間で拡散され、SNSで動揺する声もあがっていました。

星野さん、新垣さんともに仕事をセーブするような動きを見せていることもあり、Xでは『星野夫婦引退しないよね？』といった夫婦の “隠居説” がささやかれることになったのです」（同）

夫婦が出会った2016年のドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）から10年、2人はどんな活動をしていくのか。