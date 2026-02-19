映画「トランスフォーマー」シリーズなどで知られる俳優のシャイア・ラブーフ（39）が、バーでの乱闘をめぐり、2件の軽犯罪暴行の容疑で逮捕された。



警察によると、事件が起きたのは17日の午前0時45分ごろ。マルディグラ期間中のニューオーリンズの繁華街で、成人男性2人が暴行を受けたとの通報があった。捜査当局はシャイアが店内で騒ぎを起こし、次第に攻撃的になったため、スタッフが退店を求めたとしている。



店の外に出された後、被害者の1人はシャイアに拳で複数回殴られたと申告。いったん立ち去ったものの、再び戻り、さらに攻撃的な態度を取ったという。複数人が取り押さえようとしたが、その後も同じ被害者の上半身を殴打し、別の人物の鼻も殴ったとされている。



警察到着まで拘束されたシャイアは、けがの治療のため病院へ搬送され、その後釈放時に正式に逮捕・起訴された。現場はフレンチ・クォーター周辺で、TMZが入手した映像では、救急隊員から手当てを受ける様子が確認できる。なお、衝突に至った経緯は明らかになっていない。



シャイアは過去にも法的トラブルや依存症問題が報じられており、先週、マルディグラ参加のためニューオーリンズ入りしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）