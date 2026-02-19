グッスマ、「ぼっち・ざ・ろっく！」後藤ひとりの1/7スケールフィギュアを12月に再販！愛用ギターケースやジャージなどの素材感も忠実に再現
【1/7スケールフィギュア「後藤ひとり」】 12月 再販予定 価格：15,800円
【製品概要】
グッドスマイルカンパニーは、スケールフィギュア「後藤ひとり」を12月に再販する。価格は15,800円。
アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、2024年9月に発売された1/7スケールフィギュア「後藤ひとり」が再登場。印象深い不安気な表情はもちろん、愛用のギターケースやジャージなどの素材感も忠実に再現し、「ぼっちちゃん」の日常を切り取ったようなフィギュアになっている。
パッケージ中台紙にはアニメに登場した実際の風景がプリントされており、パッケージに入れた状態で飾って楽しむことができる。【「後藤ひとり」1/7スケールフィギュアで登場！】
【製品概要】
作品名：アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」
仕様：プラスチック製 塗装済み完成品・1/7スケール・専用台座付属
全高：約245mm
原型制作：jarel
彩色：せしる
制作協力：GSC制作部
ディレクター：市橋卓也
メーカー：グッドスマイルカンパニー
販売元：グッドスマイルカンパニー
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス