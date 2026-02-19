【1/7スケールフィギュア「後藤ひとり」】 12月 再販予定 価格：15,800円

グッドスマイルカンパニーは、スケールフィギュア「後藤ひとり」を12月に再販する。価格は15,800円。

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、2024年9月に発売された1/7スケールフィギュア「後藤ひとり」が再登場。印象深い不安気な表情はもちろん、愛用のギターケースやジャージなどの素材感も忠実に再現し、「ぼっちちゃん」の日常を切り取ったようなフィギュアになっている。

パッケージ中台紙にはアニメに登場した実際の風景がプリントされており、パッケージに入れた状態で飾って楽しむことができる。

【「後藤ひとり」1/7スケールフィギュアで登場！】

【製品概要】

作品名：アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品・1/7スケール・専用台座付属

全高：約245mm

原型制作：jarel

彩色：せしる

制作協力：GSC制作部

ディレクター：市橋卓也

メーカー：グッドスマイルカンパニー

販売元：グッドスマイルカンパニー

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス