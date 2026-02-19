ソースネクスト<4344.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、子会社ポケトークのＡＩ通訳機「ポケトーク」が米ニュージャージー州の州政府機関である自動車委員会（ＮＪＭＶＣ）の州内の全拠点に導入されたと発表しており、好材料視されている。



ニュージャージー州では、５歳以上の住民の３０％以上が家庭で英語以外の言語を使用し、約１２０万人が限定的な英語能力を有すると報告されており、行政窓口における多言語対応は重要な課題となっていた。これに対し、２５年秋に言語の違いによる行政サービスの利用障壁を低減することを目的に「ポケトーク」の試験導入を実施。現場での運用結果を踏まえてその有効性が確認されたことから、今回の州全体への本格展開が決定したという。



出所：MINKABU PRESS