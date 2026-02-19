ミッキーが届ける世界のダンスと音楽の祭典をデジタルアルバムで楽しめる！東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」
東京ディズニーシーの新ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」の音楽をデジタルアルバムとしてリリース！
世界中のダンスと音楽のパワーがあふれるステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」の楽曲が、たっぷりと楽めます☆
東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」デジタルアルバム
©Disney
ダウンロード価格 ：各ストアに準じます
発売日：2026年2月18日
収録楽曲：ダンス・ザ・グローブ！ザ・シティ・オブ・ドリームス〜夢の街、ニューヨーク〜（「ダンス・ザ・グローブ！」より）
発売・販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社
2026年1月14日から東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントにある「ウォーターフロントパーク」では、特別な舞台が準備され、「ミッキーマウス」がお届けする世界のダンスと音楽の祭典「ダンス・ザ・グローブ！」の公演がスタート。
さまざまな文化が行き交いながら発展してきたエンターテイメントをみんなで祝おうという「ミッキーマウス」からの呼びかけに、ディズニーの仲間たちが集まり、世界各地のバラエティに富んだスタイルのダンスと音楽を披露する、華やかなステージショーです。
そんな魅力あふれる新ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」の音楽が、デジタルアルバムとしてリリースされました！
Track1は、個性豊かなキャラクターたちが登場するディズニー映画の楽曲を交えて次々と披露される、世界各国のエネルギッシュな音楽に心躍るフルバージョン。
Track2では、このショーのテーマソング「ザ・シティ・オブ・ドリームス〜夢の街、ニューヨーク〜」をシングルカットして届けられます。
世界中のダンスと音楽のパワーがあふれるステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」の楽曲を、たっぷりとお楽しめるデジタルアルバム。
東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」の楽曲が収録されたデジタルアルバムの紹介でした☆
