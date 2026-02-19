NHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロイン・松野トキ（高石あかり）の母親・フミ役を演じている女優の池脇千鶴（44）。娘を想う母親のやさしさや圧倒的な演技力で存在感を示している。2001年後期でヒロインを演じた『ほんまもん』以来、24年ぶりの朝ドラ出演で見せた現在の姿も話題となっている。

【写真】5年で激変した池脇千鶴（44）。別人のような雰囲気で話題となった民放ドラマでの母親役や、激変前の比較写真なども

1997年にオーディション番組『ASAYAN』（テレビ東京系）の『三井のリハウス』CM"リハウスガール"オーディションで選ばれた池脇は、15歳で芸能界デビュー。1999年に市川準監督の映画『大阪物語』で沢田研二さんと田中裕子さんの娘役を演じて女優デビューしました。同作で『第23回日本アカデミー賞 新人俳優賞』を受賞し、清純派女優としての活躍は飛ぶ鳥を落とす勢いだった。

だが、21歳のときに池脇が世間を驚かせる。スポーツ紙記者が語る。

「2003年に公開された映画『ジョゼと虎と魚たち』で突然、初ヌードを披露しました。池脇さんは『（ヌードの）シーンがなかったら、この作品をやっていなかった』とも語り、清純派からの路線変更を図ったようです。

当時『今お付き合いしている人のことはコソコソしたくない』とも打ち明けており、3つ年上の俳優・新井浩文さん（47）との熱愛が発覚。池脇さんの所属事務所も『いいお付き合いをさせていただいております』などと、交際を認めていた」

しかし、ほどなくして2人は破局。池脇は主役から脇役まで多くの映画に出演し、30歳を過ぎた頃から、母親役を演じることが多くなっていった。NHK関係者が語る。

「池脇さんは独身で子どもはいませんが、役作りには定評があります。『ばけばけ』でも、トキを抱きしめる池脇さんのふっくらとした手が、『本当の母親のようだ』と話題となりました。また、同作で買い物帰りに何者かに石を投げられ娘が頭から流血すると、『誰なんですか！』と、声を上げる池脇さんのシーンは子を守る母の姿がそのまま描かれていました」

一方、2020年の映画表彰式では赤いドレスでデビュー当時と変わらない姿を見せていた池脇だったが、約5年後の『ばけばけ』では体型や柔らかい表情など大きく変わり、親しみのある母親で共感を得ている。前出・NHK関係者が続ける。

「幼少期の池脇さんは幼稚園の頃から映画館へ通い、『私は女優に絶対になれる』と、信じていたそうです。念願の夢が叶い、30年近く女優を続けている池脇さんは、体型がふっくらしたことも、年を重ねたこともまったく気にしていないそうです。

むしろ、『年齢にはあらがえない』『（顔や体のお肉など）年をとって落ちるものは落ちるから、このままでいい』と、周囲に笑顔で語っているそうです。彼女は撮影現場にもノーメイクや薄化粧で来ますし、"女優"として広がる演技の幅を楽しんでいるようです」

主演を引き立たせる脇役について、池脇は過去のインタビューで『たとえ出演時間は短くても、見る方に印象付けられる演技ができれば、それでいい』と語っていた。役に徹して人々を引き込む池脇の魅力は年齢とともに増していく。