現在放送中のNHKの連続テレビ小説『ばけばけ』では、ヒロイン・松野トキ（郄石あかり）の母親・フミを池脇千鶴が演じている。トキの育った松野家は、松江藩士だった父・司之介（岡部たかし）が明治維新によって失職して以来、貧乏生活を送っているが、それでも母のフミのおおらかな人柄のおかげで精神的に救われたということが、ドラマが始まって以来何度となくあった。【画像】母親役が話題の朝ドラでの姿、瑞々しいハタ