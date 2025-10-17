ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 元ヒロインが、母役として朝ドラカムバック…43歳女優の「ばけ具合」… 池脇千鶴 女優・俳優 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ ばけばけ（朝ドラ） デイリー新潮 元ヒロインが、母役として朝ドラカムバック…43歳女優の「ばけ具合」に驚き 2025年10月17日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「ばけばけ」でヒロインの母役を務める池脇千鶴について、週刊新潮が報じた 2001年の朝ドラ「ほんまもん」では料理人を目指すヒロインを好演した池脇 今作では堂に入った着物姿で「43歳には見えない貫禄」を見せているとの声も 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 【衝撃】小室眞子さんがアメリカの高級雑誌の表紙に！日本では“ありえない”光景と6ページ特集の中身 2025年10月16日 12時0分 「目黒蓮の降板が決定打か」と関係者、数々の“周防作品”を生み出した映画製作会社が破産 2025年10月16日 16時0分 “疑惑”渦中の米倉涼子のダンサー恋人がブログでコメント「父の病状が悪化」帰国までのタイムリミットとは 2025年10月16日 19時10分 「1000円でも上げて」年金支給日のATMに長蛇の列…物価高に節約とため息「何の夢もないから」宝くじ売り場に直行も 2025年10月16日 9時30分