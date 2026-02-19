漫画家のニシムラマコジさんの2つの漫画「オレオレ詐欺」がインスタグラムで合計4万以上の「いいね」を集めて話題となっています。

オレオレ詐欺の電話を掛けた男性。しかし、相手からの反応があまりにも想定外で…という内容で、読者からは「詐欺なんてやめたくなる電話だ…」「実際にかかってきたら、これで撃退しよう（笑）」などの声が上がっています。

斜め上すぎる返答に、犯人お手上げ

ニシムラマコジさんは、インスタグラムやホームページ「マコジのまんが」などで作品を発表しています。ニシムラマコジさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「オレオレ詐欺」を描いたきっかけを教えてください。

ニシムラマコジさん「詐欺の特集に関するニュースを見たときに、『電話を掛けた相手が普通じゃない人だったら、どうなるのかな？』と思ったことがきっかけです」

Q.オレオレ詐欺に対して、どのような考えをお持ちですか。

ニシムラマコジさん「自分や家族に詐欺の電話がかかってきたことはありませんが、知人のお母さんが詐欺の電話にだまされて、何十万円も振り込んでしまった話を聞いたことがあって…。『これだけ注意喚起されているのにだまされる人が後をたたないのは、よほど巧妙な手口なんだろうな』と、ただただビビっております」

Q.もしニシムラマコジさんがオレオレ詐欺の犯人の立場なら、この相手の対応についてどのように感じると思いますか。

ニシムラマコジさん「漫画の中の犯人と同じ反応ですね。特に最後のコマは、『自分がこんな人に電話しちゃったら、どんなことを思うか』という場面を思い浮かべて、セリフを当てはめました」

Q.読者から「これはナイスな撃退法」という意見もありましたが…。

ニシムラマコジさん「確かにこれだけ想定外の返答をされたら、犯人も打つ手がなくて電話を切るしかないと思うので、撃退するにはお勧めかもしれませんね」

Q.前回のインタビュー以降、その後の創作活動に変化はありますか。

ニシムラマコジさん「最近は4コマ系やエッセー系など、これまでに描いたいろいろな漫画をAmazonなどで毎日少しずつ公開しています。全て無料ですし、読んでいただけることが支援になりますので、『応援してやってもいいよ』という方々は、ぜひインスタグラム以外でも見ていただけたらうれしいです」

Q.漫画「オレオレ詐欺」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ニシムラマコジさん「『電車の中で読んだら思わず吹き出しちゃって恥ずかしかった』みたいなことを言ってくれた方々がいて、素直にうれしかったですね」