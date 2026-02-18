超特急、新オフィシャルカレンダーは6年ぶりのウィークリーカレンダー！9人それぞれの関係性が丁寧に切り取られた写真を満載

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『超特急オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』が3月29日に発売となることが決定、表紙ビジュアルが解禁された。

■テーマは「2026年もgr8estなjourneyを！」

2011年12月25日に結成され、2012年6月10日にCDデビュー。9人組メインダンサー＆バックボーカルグループとして、唯一無二のスタイルを確立してきた超特急。

そんな彼らが15周年イヤーに向けてリリースする『超特急オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』は、“旅”をテーマに8号車と歩み続ける、6年ぶりのウィークリーカレンダー。

2025年12月25日に結成15年目を迎えた超特急。これまで数々のライブやツアーを通して8号車とともに歩んできた時間を振り返りながら、次の未来へと繋ぐ一冊としてカレンダーは完成した。

テーマは「2026年もgr8estなjourneyを！」。“旅”をメインコンセプトに掲げ、人気楽曲「gr8est journey」になぞらえながら、この先も8号車と同じ景色を見つめ、同じ時間を重ねていきたいという想いを込めている。 15周年イヤーを迎え、歩みを進める今だからこそにじむ決意と感謝が、全編を通して感じられる内容となっている。

■ページをめくるごとに異なる“今の9人”に出会える構成

全2ショット36パターンを収録。クールに肩を並べる姿や、思わず笑顔がこぼれる瞬間、距離感の近さが伝わるカットなど、9人それぞれの関係性が丁寧に切り取られている。視線が重なる一瞬や自然体で笑い合う空気感は、メンバーの濃密な関係性から生み出されるもの。ページをめくるごとに異なる“今の9人”に出会える構成となっている。

ソロカットでは、メンバーカラーの花を手にした華やかなビジュアルが展開。美しさの中に宿る芯の強さや、優しく穏やかな表情など、それぞれの個性が際立つ仕上がりに。さらに、8号車への感謝を込めてピンクのカーネーションを手にしたカットも収録。支え続けてくれた8号車への想いを象徴するビジュアルが、アニバーサリーイヤーをより印象的に彩っている。

さらに、本作の表紙ビジュアルが解禁。鮮やかな赤の絨毯の上に、本作のテーマである“旅”を象徴するトランクを手にしたメンバー9人が並んでいる。柔らかな笑顔が印象的な、あらたな旅のはじまりを予感させる仕上がりだ。

カードタイプのウィークリー仕様に加え、専用ケースとアクリル製の台座付きのスペシャル仕様で展開。デスクや棚に飾ることで日常に自然と寄り添いながら、15周年イヤーの時間を共に刻む存在となる。これまでの軌跡と未来を繋ぐ、メモリアルなカレンダー。ファン必携だ。

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025「Joker」』

