アンカー、AIレコーダーからオーディオ・高性能ロボット掃除機まで7製品を一挙に発表

アンカー・ジャパン（Anker）は18日、同社のブランド「Soundcore」と「eufy」、「Anker SOLIX」から合計7製品を一挙に発表した。

本稿では、7製品の簡単な仕様などをご紹介する。

AIレコーダー「Soundcore Work」

AI機能を搭載した世界最小、最軽量のAIボイスレコーダ。充電ケースとマイク部を分離させられ、胸元にマグネットで挟んだりネックストラップにぶら下げたりすることで、よりクリアな録音ができる。録音データは、SoundcoreアプリでAI文字起こしができる（日本語を含めた150以上の言語）ほか、AIによる翻訳や要約機能などを備える。

価格は2万4990円。2月18日予約開始、3月3日発売。

イヤーカフ型イヤホン「Soundcore C50i」

主な仕様 製品名 Soundcore Work サイズ 約23×23×13mm（マイク本体）/約60×60×15mm（カード型充電ケース含む） 重さ 約10g（マイク本体）/約48g（カード型充電ケース含む） カラー ブラック/ホワイト AIモデル GPT-5.2（順次追加予定） 多言語対応 150以上の言語 内蔵マイク MEMS×2 連続録音時間 最大8時間 （マイク本体）/最大32時間（カード型充電ケース含む） 録音保存時間 最大250時間 スタンバイ可能時間 10日間（マイク本体のみ）/25日間（カード型充電ケース含む） 本体ストレージ 8GB

片耳約5.5gの軽量設計。柔軟なブリッジによる快適な着け心地に加え、12mmのダイナミックドライバーを搭載。IP55相当の防水防塵性能を備える。

価格は1万2990円。2月18日発売。

AI特化型イヤホン「Soundcore AeroFit 2 AI Assistant」

主な仕様 製品名 Soundcore C50i サイズ 約6.2×3.1×4.1cm（充電ケースサイズ） 重さ 約5.5g（片耳）/約44.5g（充電ケース込み） カラー ブラック/オフホワイト AI機能 リスニング翻訳/対話翻訳/AIアシスタント ドライバー 12mmダイナミックドライバー 防塵・防水規格 IP55 操作方法 ボタンコントロール 再生時間 最大7時間（イヤホン本体のみ）/最大28時間（充電ケース使用時） 対応コーデック SBC/AAC/LDAC

ハンズフリーでAIアシスタントの音声コントロールが利用できるAI特化型のイヤホン。リスニング翻訳や対話翻訳、AIアシスタント機能が利用しやすいモデルで、インバウンドの接客対応などに使いやすい。

価格は1万8990円、2月18日発売。

手軽なホームシアタープロジェクター「Soundcore Nebula P1」

主な仕様 製品名 Soundcore AeroFit 2 AI Assistant サイズ 約8.0×6.7×2.5cm（充電ケースサイズ） 重さ 約10g（片耳）/約85g（充電ケース込み） カラー ブラック AI機能 AI機能のハンズフリー操作/リスニング翻訳/対話翻訳/AI アシスタント ドライバー 20mm×11.5mm ダイナミックドライバー 防塵・防水規格 IP55 操作方法 タッチコントロール/音声コントロール 再生時間 最大8.5時間（イヤホン本体のみ）/最大35時間（充電ケース使用時） 対応コーデック SBC/AAC/LDAC

約15万円の価格でありながら、プロジェクターとスピーカーを備えたホームシアターシステムを構築できる。本体上部には、世界初の脱着式デュアルスピーカーを搭載。片側10Wの高出力スピーカーを備えており、双方向からの音響を設計することで、映像に臨場感のある奥行きを体験できる。プロジェクターの明るさは、650ANSIルーメン。

価格は14万9900円、2月18日発売。

より手軽なホームプロジェクター「Soundcore Nebula P1i」

主な仕様 製品名 Soundcore Nebula P1 サイズ 約284×124×130mm 重さ 約2.4kg 輝度 650ANSIルーメン 解像度 フルHD（1920×1080） OS Google TV 投影インチ 20-180インチ スピーカードライバー 10W×2（着脱式） オーディオ Dolby Audio

世界初のフリップ式スピーカーを搭載したホームプロジェクター。左右には羽のように広がるスピーカーを搭載しており、左右に90度、上下200度に回転させられ、ユーザー好みの音響空間を設計できる。明るさは、380ANSIルーメン。

価格は4万9990円、2月18日発売。

新定番ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni C28」

主な仕様 製品名 Soundcore Nebula P1i サイズ 約228×204×183mm 重さ 約3.3kg 輝度 380ANSI ルーメン 解像度 フル HD（1920×1080） OS Google TV 投影インチ 40-150インチ スピーカードライバー 10W×2（回転式） オーディオ Dolby Audio

掃除機とモップがけの機能を備えたフルスペック型のロボット掃除機。ローラーモップは、水拭きしながら本体でモップを洗浄するシステムを備えており、汚れを広げず常にきれいな面でモップがけができる。フラッグシップの先代モデル（Eufy X10 Pro Omni）と比較して約1.8倍の最大1万5000Paの吸引力を備えるほか、吸引ブラシの毛がらみをきれいに除去できる新設計のブラシを搭載している。

価格は9万9990円、2月24日発売（ホワイトは今春発売）。

Anker Solix XJ 蓄電池セット

主な仕様 製品名 Eufy Robot Vacuum Omni C28 サイズ ロボット掃除機本体：約32.7×35.0×11.1cmステーション：約35.3×43.7×43.0cm 重さ ロボット掃除機本体：約5.1kgステーション：約6.3kg 吸引力 最大15000Pa 水拭き 加圧式ローラーモップ 毛がらみ除去 DuoSpiral ブラシ クリーニングステーション ゴミ収集/モップ洗浄/モップ乾燥（温風）

前回のモデルから、安全保護機能や入出力電力が進化したほか、同じ容量のモデルからさらに小型化されている。特に出力は、2万1500Whの容量で最大1万500Wの入出力に対応しており、ソーラーパネルで発電した電力を逃さず充電、また家族の電力消費をよりまかなえるようになった。

価格は、見積もり時に提示される。2月18日に発売。

Soudcore AIやモバイルバッテリーの安全性への取り組み

主な仕様 製品名 Anker Solix XJ 蓄電池セット サイズ 約590×1230×255mm（蓄電ユニット3つ接続時） 重さ 約216kg（蓄電ユニット3つ接続時） 定格容量 7100/14300/21500Wh 入出力定格電力 3500/7000/10500W ※2 充電時間（ソーラーパネル） 約2時間 防塵・防水規格 IP66 拡張性 最大増設42000Whまで

新製品以外にも、Soundcore製品ユーザーが利用できるAI機能「Soundcore AI」が発表された。AIによってプレゼン中や会話中に相手の声を翻訳し、ユーザーが装着するイヤホンから音声で訳文が再生される翻訳機能のほか、エージェントAI機能を備える。

また、2025年に発生した大規模リコールを受け、モバイルバッテリー製品を中心とした安全対策の強化や、使用済み製品の回収施策が発表された。