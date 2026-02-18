23万回再生されているのは、捨てられて必死に鳴いていた3匹の子猫たちの1年後の姿。つらい思いをした子猫たちのその後の様子に、視聴者からは「みんながんばったね」「優しい方達に拾われて良かったね！」と安心の声が寄せられています。

【動画：祠の中から"助けを求めるように鳴いていた子猫たち"→保護して1年…涙あふれる『現在の様子』】

祠に捨てられていた子猫たち

YouTubeアカウント「うこまチャンネル」に投稿されたのは、祠から保護された3匹の子猫たちの姿。祠の戸は格子状になっていることから母猫が入れたとは考えられず、人の手によって捨てられた様子だったとのこと。

投稿主さんを見ると頭を出して助けを求めるようにニャーニャー鳴いていたこと、カラスに狙われていたことから、急いでダンボールを用意して保護したそうです。子猫たちは生後1か月程度。ミルクからの子育てが始まりました。

育てながら里親探しを開始

投稿主さんのおうちにはすでに3匹の先住猫がいたため、里親を探すことにしたとのこと。ミルクを飲ませ、排泄のお手伝いをし、お風呂に入れてあげるなど必死な思いでお世話をしながらの里親探しとなったそうです。

ミルクを卒業して離乳食に慣れたころには、猫砂でのトイレもできるように。譲渡しても安心な時期になると、1匹ずつ里親さんが決まっていったといいます。いつもくっついて過ごしていましたが、それぞれ別の里親さんのもとへ…。

1年後の現在は？

最初に里親さんが決まった「きなこくん」は、先輩猫のお姉さんと暮らしているそう。ドアノブに飛びついて扉を開ける特技を身につけ、おやつを漁るなどやんちゃに過ごしているとのこと。

次に譲渡された「かぼすくん」も、先住のお姉さん猫と生活中。子猫時代に好きだった「指しゃぶり」も健在で、お子さんの指をチュパチュパしているそうです。

最後に投稿主さんのおうちから旅立った「ベルちゃん」は、 後から迎え入れられた子猫のお姉ちゃんとして幸せに暮らしているとのことです。

捨てられていた子猫たちが幸せをつかんだ投稿には、視聴者から「命がつながって、今度は人を幸せにしてるね」「愛されてすくすく立派に育ってますね！」と安堵のコメントも集まっていました。

YouTubeアカウント「うこまチャンネル」には、元保護猫のうすくちちゃん・こいくちちゃん姉妹と、ボロボロだった元保護猫のくろまめちゃんが幸せに暮らしている様子が投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「うこまチャンネル」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。