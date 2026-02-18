かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

仮説の修正のために

フレッシュな視点を記録しておく

転職にせよ、異動にせよ、情報をできるだけ集め、関係者に会い、「移ったら、こんなふうにしてみよう」という仮説を持っておきましょう。ただ、その仮説が100％正しいことはありえません。実行に移す前に、入社・異動後に、いろんな人と話し、実際に仕事をする中で仮説を修正していかなくてはいけません。

少し人間関係ができたら、新しいことを任せてみよう、ということになるかもしれませんが、間違った仮説に基づいてアクションをとったりしたら、失敗してしまい、もう仕事を任されなくなってしまうかもしれません。

入ってすぐに仮説に基づいたアクションを打ち出すことの危うさは、ご想像いただけるかと思います。

そこで必要なのは、転職でも異動でも、新天地に移ったら、あらかじめ持っていた仮説を検証し、どんどん補強・修正していくことです。

事前に資料を調べたり、関係者に話を聞いたりしたといっても、やはり本当の情報は直接の職場や会社にあるものです。実際に働いてみれば、見えてくることがたくさんあります。

仮説を修正したほうがいいかもしれないし、仮説にプラスできることがあるかもしれません。

これは実は、新天地に移った直後だからこそ、できることでもあります。

転職でも異動でも、移ったばかりというのは、最も感覚がフレッシュな状態にあるのです。これはおかしいな、と思うことや、こうしたほうがいいんじゃないかと思うこと、ここは改善できるかもしれない、と感じたことなど、どんどんメモしていきましょう。

これは、移ったばかりのタイミングにしかできません。最初は「あれ？」と思っていたことが、日々を過ごして慣れてくるうちに、すっかり当たり前のものになってしまうからです。

だからこそ、ハッと気づいたことをどんどん記録していくことが有効なのです。そして、それを仮説の修正に活かしていくわけです。新鮮な気づきを記録しておくのです。これもまた、私はスマホで行っています。

おそらく初日は、社員証とパソコンを渡され、席まで案内されて上長なり、同僚なりを紹介されるところから始まると思いますが、その初日だけでも感じることはいろいろあると思います。それをフレッシュなうちに記録しておきましょう。

会議に出席したり、職場でいろいろ話したり、仲間とランチに行ったりすると、また新たな気づきが生まれるはずです。それもメモする。

最初は会議を黙って聞いているだけになるかもしれませんが、どうやって会議が進められていくか、どんな内容の会議なのかなど、必ず気づきがあるはずです。それを、仮説の構築・修正に活かしていくのです。

ちなみに私はファミリーマートに入って、会議をかなり減らしました。もともと私の考えは、「会議で話さない人は出席しなくていい」というもので、情報共有だけならメールでいいわけです。また会議を設定しようとすると、全員のスケジュールが合うのが2〜3週間後になってしまったりすることもある。これではすばやく共有ができず、本末転倒です。

会議の人数を減らす、目的を変える、会議自体をやめるなど、取り組みを進めました。これも、「スタッフが会議に時間を取られすぎているな」というフレッシュな時代の気づきがヒントになった変革でした。

※本稿は『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』足立光（ダイヤモンド社）からの抜粋記事です。